Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào

TPO - Sáng 2/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 2 đến ngày 3/12, theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

ttxvn-0212-thu-tuong-viet-nam-la.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội sang Thủ đô Vientiane, Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và hoạt động song phương tại Lào có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phụ trách Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai nước tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ song phương.

Sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí nâng quan hệ lên tầm cao mới, mang tính gắn kết chiến lược.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật có chuyển biến tích cực. Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân, địa phương của hai nước tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất hơn.

Chuyến công tác dự kỳ họp của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Bộ Chính trị đề ra tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác thiết thực, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, hai đoàn đại biểu Chính phủ hai nước sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận của Cuộc họp hai Bộ Chính trị. Ngay trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian tới.

Minh Hạnh
