Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác pháp luật, tư pháp

Ngày 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith.

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha trao thỏa thuận hợp tác.

Theo Bộ Tư pháp, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha đã trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào về pháp luật và tư pháp giai đoạn 2026 - 2030, tại lễ trao các văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm.

Thỏa thuận này được hai bên xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 và có chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu hợp tác, khả năng của hai bên trong giai đoạn hiện nay.

Theo Thỏa thuận hợp tác này, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào sẽ tập trung hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường nhà nước; pháp luật quốc tế; trọng tài; hòa giải.

Các hoạt động hợp tác cũng được hai bên thống nhất triển khai dưới nhiều hình thức phong phú như trao đổi đoàn cấp bộ trưởng 1 năm/lần, luân phiên tại Việt Nam và Lào; trao đổi các đoàn cấp thứ trưởng, cấp vụ, cán bộ và chuyên gia pháp luật.

Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác cũng xác định rõ Bộ Tư pháp hai nước sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết, triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của địa phương Việt Nam - Lào; giữa Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam) và Học viện Tư pháp quốc gia Lào (thuộc Bộ Tư pháp Lào).

Theo Bộ Tư Pháp, sự kiện Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục tạo bước ngoặt trong quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Lào. Đồng thời, kế thừa thành quả hợp tác từ các giai đoạn trước đây trong việc triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực.

Ngoài ra, việc thực hiện thành công thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.