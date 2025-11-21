Công bố đường dây nóng trợ giúp pháp lý

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) thông báo đường dây nóng trợ giúp pháp lý để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật, thực hiện Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF), đường dây nóng trợ giúp pháp lý đã được thiết lập.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý thông báo về đường dây nóng trợ giúp pháp lý như sau:

- Số điện thoại đường dây nóng: 1800.1233

- Phạm vi hoạt động: Tiếp nhận, hỗ trợ thông tin trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc; thí điểm phân cấp thực hiện tại 2 tỉnh Điện Biên, Lào Cai;

- Thời gian hoạt động hàng ngày: Từ 8h - 17h (thứ 2 – 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết);

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường truyền thông về số điện thoại đường dây nóng trợ giúp pháp lý trên các kênh thông tin để tăng cường hiệu quả tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý của người dân từ kênh thông tin này.