Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công bố đường dây nóng trợ giúp pháp lý

Hoàng An

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) thông báo đường dây nóng trợ giúp pháp lý để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật, thực hiện Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF), đường dây nóng trợ giúp pháp lý đã được thiết lập.

screen-shot-2025-11-21-at-131721.png
Ảnh minh họa.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý thông báo về đường dây nóng trợ giúp pháp lý như sau:

- Số điện thoại đường dây nóng: 1800.1233

- Phạm vi hoạt động: Tiếp nhận, hỗ trợ thông tin trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc; thí điểm phân cấp thực hiện tại 2 tỉnh Điện Biên, Lào Cai;

- Thời gian hoạt động hàng ngày: Từ 8h - 17h (thứ 2 – 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết);

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường truyền thông về số điện thoại đường dây nóng trợ giúp pháp lý trên các kênh thông tin để tăng cường hiệu quả tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý của người dân từ kênh thông tin này.

Hoàng An
#Trợ giúp pháp lý #Đường dây nóng #Số điện thoại trợ giúp pháp lý #Bộ Tư pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục