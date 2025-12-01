Việt - Lào hướng tới mục tiêu thương mại 10 tỷ USD

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Việt Nam - Lào thúc đẩy các dự án kết nối, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại đạt 5 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong những năm tới.

Chiều 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm, đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước Lào của Tổng Bí thư cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Sonexay Siphandone chia sẻ sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những mất mát về người và tài sản trong các đợt bão lũ vừa qua và tin tưởng chắc chắn rằng người dân ở những vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Lào cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao Chính phủ Việt Nam trong phối hợp với phía Lào triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt trong hợp tác kinh tế; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan tích cực giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đang đầu tư tại Lào, đồng thời kết nối và cải thiện môi trường đầu tư thực chất, khuyến khích các tập đoàn lớn của Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhân dân Lào anh em; khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

Tổng Bí thư chia sẻ với Thủ tướng Lào về kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, thống nhất những nội dung hết sức quan trọng cho quan hệ hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có gắn kết chiến lược.

Tổng Bí thư đề nghị hai Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành liên quan của hai nước đã phối hợp, thúc đẩy hoàn thành một số dự án tiêu biểu, mang dấu ấn quan trọng nhân dịp chuyến thăm này như đưa vào sử dụng Công viên hữu nghị Việt - Lào tại Thủ đô Vientiane; khánh thành Bệnh viện hữu nghị tại tỉnh Hủa Phăn.

Cuộc hội kiến ngày 1/12. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào diễn ra ngay sau Cuộc gặp cấp cao hai Đảng vào ngày 2/12 để triển khai kết quả hội đàm cấp cao và những thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, trong đó có gắn kết chiến lược, gắn kết chiến lược về tầm nhìn phát triển, gắn kết không gian và hạ tầng, các hành lang kinh tế, logistics, năng lượng, chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả hơn nữa, trở thành một trụ cột thực sự trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tiếp tục triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, bảo đảm tiến độ; thúc đẩy các dự án kết nối, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại đạt 5 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong những năm tới.

Với việc hợp tác quốc phòng - an ninh là lĩnh vực hợp tác trụ cột, bắt nguồn từ yếu tố tự nhiên giữa hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông và cùng chung mục tiêu, lợi ích xây dựng đất nước hoà bình, ổn định, Tổng Bí thư đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trụ cột này, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ và làm tốt công tác biên giới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác hỗ trợ Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sẽ tiếp tục ưu tiên cho đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, cán bộ quản lý chủ chốt các cấp, nhằm hình thành đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực và nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh trọng điểm về an ninh, kinh tế của hai nước, các địa phương biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.