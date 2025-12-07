Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ - Ukraine họp nhiều ngày liên tục, tìm lối ra cho cuộc xung đột Nga - Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff đã có các cuộc thảo luận hiệu quả với phái đoàn Ukraine tại Miami trong hai ngày 4 - 5/12, và hoạt động này đã kéo dài sang ngày thứ ba.

fx7kp67bpnnmlocgnjexqb2ag4.jpg
Phái đoàn Ukraine gặp các quan chức Mỹ tại Florida hôm 30/11. (Ảnh: Reuters)

Ông Witkoff và con rể Tổng thống Trump - Jared Kushner - đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Andriy Hnatov trong các cuộc họp liên tiếp mà cả hai bên gọi là “những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về việc thúc đẩy một con đường đáng tin cậy, hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine".

Tại cuộc họp ngày 5/12, cuộc họp thứ sáu của các phái đoàn Ukraine và Mỹ trong hai tuần qua, ông Umerov nhấn mạnh ưu tiên của Ukraine là đạt được một giải pháp bảo vệ độc lập và chủ quyền, đảm bảo an toàn cho người dân Ukraine và tạo nền tảng ổn định cho một tương lai dân chủ thịnh vượng.

Những người tham gia cuộc họp đã thảo luận về kết quả cuộc hội đàm giữa ông Witkoff và ông Kushner với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva hồi đầu tuần này, cũng như các bước đi giúp chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, các quan chức còn thảo luận về việc tái thiết Ukraine sau xung đột, các sáng kiến ​​kinh tế chung giữa Mỹ và Ukraine, cũng như các dự án phục hồi dài hạn.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp diễn ra hiệu quả và hai bên đã đạt được tiến triển.

Tuy nhiên, hai bên đều thừa nhận, tiến triển thực sự sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Nga trong việc thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài, bao gồm các bước hướng tới giảm leo thang và chấm dứt đổ máu.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva hồi đầu tuần này đã không mang lại bất kỳ thỏa hiệp nào về một thỏa thuận hòa bình khả thi nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Điều này có thể làm trầm trọng thêm sự thiếu kiên nhẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với cả Ukraine và Nga về cuộc xung đột.

Ông Trump đã nhiều lần phàn nàn, rằng việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là một trong những mục tiêu đối ngoại khó khăn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tổng thống Mỹ đôi khi đã chỉ trích cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán hòa bình

