Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, nghi gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ

TPO - Nhiều tháng qua, Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ II (2023 - 2028) Lưu Tú Bảo gần như “mất tích” khỏi các hoạt động điều hành, khiến dư luận trong giới thể thao xôn xao.

screen-shot-2025-09-04-at-113152.png
Ông Lưu Tú Bảo (phải) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam.

Ông Lưu Tú Bảo hiện giữ đồng thời nhiều vị trí quan trọng của boxing Việt Nam: Chủ tịch VBF nhiệm kỳ II (2023 - 2028), Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022 - 2027) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), một trong những trung tâm võ thuật hàng đầu tại TP.HCM.

Năm 2023, ông Bảo từng được trao đai danh dự WBA châu Á vì những đóng góp trong việc phát triển quyền Anh tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3/2025, sau khi trở về Mỹ để vì công việc gia đình, ông Bảo (có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ) hoàn toàn vắng bóng. Nhiều thành viên VBF, HMMAF cũng như các địa phương cho biết không thể liên lạc, gặp gỡ hay nhận chỉ đạo trực tiếp từ ông.

Theo thông tin từ VBF, trong thời gian ông Bảo vắng mặt, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, đã thay mặt điều hành các công việc chung. Dưới sự điều hành này, các giải đấu lớn của boxing Việt Nam vẫn diễn ra đúng kế hoạch, như: Giải quyền Anh các đội mạnh toàn quốc (tháng 4/2025); Giải vô địch quyền Anh trẻ toàn quốc (tháng 7/2025).

Trong khi đó, thông tin dư luận cho biết trong một bản tin từ San Francisco, Mỹ có nhắc đến một người tên Bao Tu Luu gặp rắc rối pháp luật, thậm chí còn bị tòa án một nước đề nghị dẫn độ. Theo thông tin trên, vụ việc của người này sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 1/2026.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 4/9, một lãnh đạo Cục TDTT cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc trên. “Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc với cá nhân anh Bảo cũng như các cơ quan chức năng để xác định vụ việc. Sau khi có thông tin chính thức, Cục TDTT sẽ có quyết định. Trong trường hợp xảy ra vụ việc trên, các bộ phận chuyên môn sẽ phải có báo cáo tới Bộ VHTTDL cũng, làm việc với Liên đoàn để thực hiện các quy trình theo đúng quy định”, vị này cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 5/9, Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng để thảo luận, sắp xếp nhân sự tạm thời đảm nhiệm công việc của Chủ tịch, cũng như bàn các vấn đề cần thiết cho hoạt động sắp tới.

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
#Liên đoàn quyền Anh Việt Nam #Chủ tịch Lưu Tú Bảo #võ thuật Việt Nam #giải đấu boxing #vắng mặt lãnh đạo #VBF #hoạt động thể thao

