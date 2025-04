Nguyễn Anh Minh lọt top 4 giải The Royal Junior

TPO - Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh xếp đồng hạng 4 The Royal Junior, giải đấu danh giá dành cho các tài năng trẻ quốc tế, được tổ chức tại Nhật Bản.

Diễn ra tại sân The Royal Club (par 72), The Royal Junior 2025 quy tụ 96 golfer (48 nam và 48 nữ) dưới 18 tuổi, trong đó có những tài năng trẻ xuất sắc đến từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là giải đấu do Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương (APGC) và The R&A, cùng sự hỗ trợ từ Hiệp hội golf Nhật Bản và Hiệp hội golf Thanh thiếu niên Nhật Bản.

Bên cạnh các golfer trẻ hàng đầu ngoài Nhật Bản, các golfer còn lại do APGC lựa chọn. Việt Nam góp mặt với 4 golfer: Nguyễn Anh Minh, Đỗ Dương Gia Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Vũ Hoàng Anh.

Sau hai vòng đấu mở màn lần lượt là 75 và 69 gậy, Nguyễn Anh Minh bước vào vòng cuối với tổng điểm even par, nằm trong nhóm 3 golfer dẫn đầu và tràn đầy cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.

Tuy nhiên, vòng đấu cuối không diễn ra như kỳ vọng khi golfer sinh năm 2007 ghi 77 gậy, khép lại giải với tổng điểm +5. Anh xếp đồng hạng 4 cùng Taisei Nagasaki (Nhật Bản) và Jittahorn Wiss (Thái Lan) - một kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh giải đấu quy tụ nhiều tên tuổi trẻ nổi bật.

Đây là giải đấu quốc tế thứ tư của Nguyễn Anh Minh trong năm 2025. Trước đó, anh đã cùng tuyển châu Á - Thái Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch tại Bonallack Trophy, giành chiến thắng tại Vietnam - Korea K Golf Championship, và xếp hạng 16 tại Junior Invitational.

Ba golfer còn lại của Việt Nam cũng có thêm những trải nghiệm quý báu trên sân đấu quốc tế: Đỗ Dương Gia Minh kết thúc với điểm +21, Lê Chúc An +17 và Nguyễn Vũ Hoàng Anh +28.

Ngôi vô địch bảng nam thuộc về golfer Singapore Brayden Lee, người đã thi đấu ổn định với vòng đấu cuối 72 gậy. Anh trở thành golfer đầu tiên không mang quốc tịch Nhật Bản đăng quang tại The Royal Junior.