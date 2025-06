Nguyễn Anh Minh dự giải golf lâu đời nhất thế giới The Amateur Championship

TPO - Lịch sử golf Việt Nam vừa được viết thêm một trang mới khi Nguyễn Anh Minh chính thức trở thành golfer Việt Nam đầu tiên góp mặt tại The Amateur Championship, giải đấu nghiệp dư lâu đời và danh giá nhất thế giới.

Giấc mơ của mọi golfer nghiệp dư

Vào giữa tháng 6 hàng năm, làng golf thế giới lại hướng sự chú ý về một sự kiện giàu truyền thống và đẳng cấp bậc nhất của golf nghiệp dư – The Amateur Championship, hay thường được biết đến với cái tên “British Amateur”.

Ra đời từ năm 1885, The Amateur Championship là một trong những giải golf lâu đời nhất trên thế giới. Giải đấu do The R&A – đồng điều hành The Open – tổ chức thường niên, quy tụ những golfer nghiệp dư xuất sắc nhất đến từ khắp các châu lục.

Không ít tên tuổi sau này trở thành huyền thoại từng để lại dấu ấn tại đây, từ Bobby Jones (3 danh hiệu The Open, 4 US Open và 5 US Amateur), đến các nhà vô địch Ryder Cup như Sergio García hay José María Olazábal.

Giành chức vô địch tại The Amateur Championship không chỉ là niềm tự hào tối thượng cho bất kỳ golfer nghiệp dư nào, mà còn là “tấm vé vàng” để mở ra tương lai chuyên nghiệp.

Nhà vô địch sẽ nhận được suất tham dự trực tiếp The Open, US Open và The Masters, ba trong số bốn major chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

Bước đột phá lớn

Nhận lời mời tham dự giải đấu, Nguyễn Anh Minh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên phát bóng tại sự kiện được xem là “major” của giới nghiệp dư năm nay.

Ở tuổi 18, Nguyễn Anh Minh không còn là cái tên xa lạ trong làng golf Việt Nam. Anh từng lên ngôi vô địch quốc gia, là trụ cột đội tuyển golf Việt Nam nhiều năm nay và thường xuyên có mặt trong top đầu các giải đấu lớn trong nước, khu vực cũng như gây ấn tượng mạnh ở các giải đấu quốc tế.

Việc được tham dự The Amateur Championship không chỉ bởi năng lực thi đấu mà còn nhờ vào thứ hạng trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Những điểm số tích lũy qua các giải đấu quốc tế trong những năm qua đã giúp Anh Minh vượt qua ngưỡng điểm mời của R&A – một điều chưa từng golfer Việt nào làm được trước đó.

Theo danh sách chính thức công bố từ The R&A, Anh Minh nằm trong số gần 300 vận động viên nghiệp dư từ hơn 38 quốc gia được tranh tài tại hai sân golf lừng danh của nước Anh: Royal St George’s và Royal Cinque Ports.

Giải đấu diễn ra trong 6 ngày (16 - 21/6), mở đầu 2 vòng đấu gậy 18 hố lần lượt trên 2 sân. Sau đó, 64 golfer có điểm số tốt nhất và hoà sẽ bước vào vòng đấu đối kháng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.