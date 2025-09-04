Nhận định Argentina vs Venezuela, 06h30 ngày 5/9: Ngày tạm biệt Messi

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Venezuela, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Gần như chắc chắn Messi sẽ đá trận cuối cùng trên sân nhà. Đây là dịp không thể tốt hơn để Argentina tặng quà siêu sao 38 tuổi.

Nhận định trước trận đấu Argentina vs Venezuela

Đội đầu bảng Argentina sẽ tìm cách kéo dài chuỗi trận bất bại khi tiếp đón đội xếp thứ 7 Venezuela tại Buenos Aires. Đây là trận đấu áp chót trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ của cả 2 đội.

Argentina đã giành được suất tham dự World Cup 2026 từ sớm. Họ hiện dẫn đầu với 35 điểm bỏ xa đội xếp thứ hai là Ecuador tới 10 điểm. Đương kim vô địch thế giới là đội ghi nhiều bàn thắng nhất khu vực với 28 bàn sau 16 trận.

Trận gần nhất, Argentina chỉ có được kết quả hòa 1-1 trên sân nhà trước Colombia, ghi bàn gỡ hòa ở 10 phút cuối dù chỉ còn 10 người. Kết quả này tuy thất vọng, khi nó đã chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng nó không gây hại gì vì họ đã hết mục tiêu chiến đấu. Có chăng, mục tiêu hôm nay của Argentina chỉ là giúp Messi có một trận cầu thăng hoa để chào tạm biệt NHM nhà.

Vì đây gần như chắc chắn sẽ là trận cuối cùng Messi được thi đấu ở xứ Tango. Argentina sẽ chơi trận cuối cùng ở “tổ ấm” tại vòng loại World Cup 2026, trong khi năm sau họ phải thi đấu VCK ở Bắc và Trung Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, nhiều khả năng hết World Cup 2026 thì Messi sẽ chia tay ĐTQG. Ngoại trừ việc Argentina tổ chức trận đấu tri ân anh, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để NHM xứ Tango được chứng kiến Messi thi đấu trên quê hương nữa.

Argentina sẽ đá trận sân nhà cuối cùng ở vòng loại World Cup 2026

Phong độ, lịch sử đối đầu Argentina vs Venezuela

“Đó sẽ là một trận đấu vô cùng đặc biệt với tôi vì là trận vòng loại cuối cùng. Tôi không biết sau trận gặp Venezuela sẽ còn giao hữu hay thêm trận nào khác không, nhưng chắc chắn đây là một trận rất đặc biệt. Gia đình tôi sẽ có mặt: vợ, các con, cha mẹ và anh chị em”, Messi bùi ngùi hướng về trận đấu chia tay.

Nhưng nếu xét về mục tiêu, Venezuela chắc chắn hạ quyết tâm cao hơn. Đội tuyển này đang đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi họ phải đánh bại cả Argentina và Colombia nếu muốn giành vé trực tiếp đến World Cup 2026. Còn nếu muốn giành vé qua vòng play-off liên lục địa, Venezuela cũng phải nỗ lực giành được 1 thắng lợi trong 2 trận còn lại để tốt hơn thành tích của Bolivia.

Nhìn chung Venezuela chỉ có phong độ cao trên sân nhà. Đội khách đã để thua Uruguay 0-2 trên sân khách hồi tháng 6. Trước trận thua đó, Venezuela đã thắng 2 trận liên tiếp, và tất cả 2 đều trên sân nhà. Còn trên sân khách, mọi thứ trái ngược. Thực tế là Venezuela đã thua 6 trận xa nhà liên tiếp.

Đây là một trong ba đội tuyển chưa thắng trận sân khách nào ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Nếu tính riêng thành tích xa nhà, Venezuela chỉ có 2 điểm, bằng… 11% thành tích chung. Đây là con số cho thấy sự chênh lệch trời vực của đội tuyển này. Khi mất đi điểm tựa lớn nhất, Venezuela khó có thể đứng vững ở xứ Tango.