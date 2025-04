Angel Cabrera: 6 năm biến cố và hành trang đặc biệt đến The Masters 2025

TPO - Golfer người Argentina Angel Cabrera sẽ mang theo "hành lý đặc biệt" cho chuyến đi đến Augusta National tuần này: một chiếc Cúp vô địch quý giá sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Angel Cabrera, nhà vô địch The Masters 2009, vừa giành chiến thắng đầu tiên trong một sự kiện thuộc hệ thống PGA Tour sau 11 năm, chỉ 20 tháng sau khi anh chấp hành xong án phạt tù.

Đó là một hành trình trở lại đầy chông gai của tay golf người Argentina, người đã không còn xuất hiện tại The Masters kể từ năm 2019. Trong 6 năm vắng bóng ấy, cuộc đời anh đã trải qua nhiều biến cố.

Năm nay 55 tuổi, Cabrera lần gần nhất vượt qua nhát cắt tại Augusta National là vào năm 2016, khi anh kết thúc ở vị trí đồng hạng 24 ở tuổi 46. Anh từng tiến sát đến chiếc áo xanh thứ 2 vào năm 2013, nhưng để thua Adam Scott trong trận playoff kịch tính. Trước đó, Cabrera đã làm nên lịch sử với major đầu tiên tại US Open 2007 ở Oakmont.

Tuy nhiên, sự nghiệp golf của tay golf người Argentina bị đóng băng trong suốt thời gian dài vì vướng vào vòng lao lý. Anh chỉ chơi 25 sự kiện thuộc PGA Tour Champions kể từ khi bước sang tuổi 50, vì phải chấp hành án phạt tù từ đầu năm 2021 do các cáo buộc hành hung và đe dọa bất hợp pháp với bạn gái cũ. Anh được trả tự do vào tháng 8/2023 và được phép trở lại thi đấu ở hệ thống PGA Tour vào cuối năm 2023.

Chiến thắng sau 11 năm

Tại James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational diễn ra vào trên sân Old Course (Broken Sound, Boca Raton, Florida) cuối tuần qua, Cabrera đã viết nên chương mới cho sự nghiệp của mình.

Golfer người Argentina dẫn đầu phần lớn thời gian trong ngày chung kết, nhưng cú bogey ở hố 15 khiến anh rơi vào thế hòa điểm với KJ Choi. Tuy nhiên, anh đã kịp ghi birdie ở hố 17, trong khi Choi dính bogey ở hố cuối.

Cabrera hoàn thành ngày thi đấu với 71 gậy và giành chiến thắng chung cuộc với cách biệt 2 gậy so với Choi. Với các vòng đấu 68-66 trước đó, anh khép lại giải đấu với tổng điểm -11 thuyết phục.

“Chiến thắng này mang nhiều cảm xúc, sau tất cả những gì tôi đã trải qua trong vài năm qua. Việc được trở lại, có cơ hội cạnh tranh và giành chiến thắng một lần nữa – với tôi, điều đó vô cùng ý nghĩa", Cabrera chia sẻ, “và rõ ràng, hôm nay là một cuộc chiến không hề dễ dàng".

Năm ngoái, Cabrera góp mặt trong 9 sự kiện PGA Tour Champions và có hai lần về trong top 10. Trước chiến thắng vừa qua, lần cuối anh đăng quang tại một sự kiện PGA Tour là ở Greenbrier Classic 2014 - cách đây gần 4.000 ngày.

Giờ đây, Cabrera sẽ ngẩng cao đầu quay trở lại Augusta National để tham dự The Masters - không chỉ đánh dấu lần đầu tiên sau 6 năm, mà còn là dịp để anh hội ngộ các đồng nghiệp tại Champions Dinner - bữa tối danh giá dành riêng cho các nhà vô địch The Masters. Năm nay, bữa tiệc sẽ do nhà vô địch 2024 Scottie Scheffler chủ trì.

Dù vậy, Cabrera vẫn giữ tâm thế bình thản, chưa muốn nghĩ quá xa: “Ngay lúc này, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng,” anh nói, "The Masters sắp đến, nhưng giờ tôi chỉ muốn sống trọn vẹn trong niềm vui chiến thắng hôm nay".

Angel Cabrera là tay golf huyền thoại của Argentina. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, golfer sinh năm 1969 từng giành 2 major danh giá, với chức vô địch US Open 2007 và The Masters 2009. Ngoài ra, Cabrera còn đoạt một cúp PGA Tour, ba cúp European Tour và 47 danh hiệu tại hệ thống giải khu vực Nam Mỹ, tính cả trong nước.