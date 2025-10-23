Nhận định Nottingham vs Porto, 2h00 ngày 24/10: Trên bờ vực sụp đổ

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs Porto, UEFA Champions League lúc 2h00 ngày 24/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nottingham không thắng trong 10 trận gần nhất. Chuỗi ngày tệ hại của Nottingham nhiều khả năng kéo dài khi tiếp đón Porto.

Nhận định trước trận Nottingham vs Porto

Sau một kỳ chuyển nhượng, Nottingham sa sút không phanh. CLB vùng East Midlands vừa sa thải HLV Ange Postecoglou. Tính cả HLV Nuno Santo, chỉ trong 6 tuần, Nottingham sa thải HLV 2 lần. Đó là nước đi hiếm thấy ở Ngoại hạng Anh và phơi bày một điều, Nottingham đang thật sự mất phương hướng.

10 trận gần đây, Nottingham hòa 3, thua 7. Họ đang đối diện tình cảnh tệ hại với việc nằm ở nhóm "cầm đèn đỏ" tại Ngoại hạng Anh. Với đấu trường Europa League, sau 2 trận, Nottingham mới giành một điểm. Điều đáng ngại nhất với Nottingham lúc này là tinh thần suy sụp và mất định hướng khi vị trí HLV liên tục xáo trộn.

Được chơi trên sân nhà City Ground không phải là điểm tựa cho Nottingham. 4 trận tiếp đón đối thủ gần đây, họ đều phơi áo và không ghi được bàn nào. Sự khủng hoảng của Nottingham là cơ hội để Porto giành lấy 3 điểm, tiếp tục chạy đà thuận lợi ở Europa League và kéo dài chuỗi trận thăng hoa của đại diện Bồ Đào Nha trên mọi đấu trường.

Bản lĩnh ở đấu trường châu Âu là khác biệt giữa Porto và Nottingham. Một đội là Porto đã quá bản lĩnh trận mạc khi chơi ở Champions League hay Europa League. Trong khi đó, Nottingham cho thấy nhiều vấn đề khi chạm trán các đối thủ bên ngoài Ngoại hạng Anh.

Phong độ, thành tích đối đầu Nottingham vs Porto

Porto đang có phong độ hủy diệt. 11 trận ra sân gần đây Porto bất bại, thắng 10 và hòa một. Trong đó, có 8/11 trận Porto nã vào lưới đối thủ trên 2 bàn. Với chuỗi trận ấn tượng đó, Porto đang dẫn đầu BXH giải quốc nội. Còn ở Europa League, thầy trò HLV Francesco Farioli là một trong 6 đội toàn thắng 2 lượt trận.

Trận đấu đêm nay là lần đầu tiên 2 CLB gặp nhau. Xét trên mọi yếu tố, rõ ràng Porto đang ở thế cửa trên.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Porto

Nottingham chưa có sự phục vụ của Ola Aina. Awoniyi, Jair Cunha và Angus Gunn là các ca chấn thương từ trước của đội chủ nhà. Chiều sâu lực lượng của Nottingham gặp vấn đề, dẫn tới nhiều thách thức khi phải chia đội hình cho nhiều đấu trường. Zinchenko, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White và Wood phải liên tục cày ải, dẫn đến khả năng duy trì phong độ sẽ gặp vấn đề.

Porto không có Luuk de Jong và Nehuen Perez vì chấn thương. Phần còn lại của đại diện Bồ Đào Nha sẽ sẵn sàng đối đầu Nottingham.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Porto.