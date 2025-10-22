Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

[Video] Cầu thủ chạy tán loạn khi ‘thiên lôi’ giáng búa xuống sân bóng ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Khi các cầu thủ đang chơi bóng trong mưa thì tia sét đánh xuống sân bóng khiến những người có mặt bỏ chạy tán loạn. May mắn sự cố không xảy ra thương vong.

Clip: Sét đánh trên sân bóng

Chiều 22/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn video, ghi lại cảnh sét đánh trúng sân bóng trong lúc nhiều người đang có mặt.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, hàng chục người đang chơi bóng trên sân giữa lúc trời đổ mưa. Bất ngờ, một tia sét giáng xuống khiến những người có mặt bỏ chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 21/10 tại một sân bóng trên địa bàn phường Phú Lợi (TPHCM).

Thời điểm trên, 4 đội bóng đang tham gia giải bóng đá phong trào trên sân, loại hình 5 người/đội. Các đội bóng đang thi đấu dưới cơn mưa lớn, trên sân còn có nhiều cổ động viên thì bất ngờ sét đánh trúng sân khiến mọi người hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn. May mắn, sự cố trên không gây ra thương vong về người.

Hương Chi
