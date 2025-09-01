Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người phụ nữ đi xe máy một mình nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Giữa lúc trời mưa lớn, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên đường đê ở Hà Nội bất ngờ ngã xuống đường và tử vong, nghi do bị sét đánh.

Chiều 1/9, một người phụ nữ nghi bị sét đánh tử vong khi đang di chuyển trên đường đê Xuân Quan - Long Biên (Bồ Đề, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra mưa lớn tại một số khu vực.

Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến đê Xuân Quan - Long Biên qua phường Bồ Đề (Hà Nội) bất ngờ ngã xuống đường.

Người dân nghi nạn nhân bị sét đánh trúng nên nhanh chóng chạy tới kiểm tra, hỗ trợ. Ngay sau đó, họ đã báo cho cơ quan chức năng và lực lượng y tế. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, nạn nhân là người ở phường Bồ Đề. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hà
