Xã hội

Nửa đêm sét đánh vỡ mái nhà dân trên đảo Cù Lao Xanh

TPO - Sáng 7/9, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại để hỗ trợ hộ dân có nhà bị sét đánh.

Theo ông Hưng, khoảng 0h cùng ngày, một tia sét đã đánh trúng phần trước ngôi nhà ông Lê Văn Mùa (trú thôn Đông, xã Nhơn Châu).

z6985255810819-98a3f035d392dcecb71a3e056e5d958e.jpg
Phía trước căn nhà của người dân bị sét đánh trúng, gạch đá rơi xuống nền nhà.

Sét đánh làm vỡ mảng lớn tường phía trước, gạch vữa rơi xuống mái hiên làm thủng và hư hỏng nặng phần mái xi măng.

Thời điểm này có người ngủ trong nhà, tuy nhiên, sét đánh trúng phía ngoài nên không bị ảnh hưởng.

z6985255800864-76c06da0fb1b68f63afb1d6e81e9bfd3.jpg
Sét đánh hư hỏng mái hiên trước nhà người dân, xuyên thủng một lỗ lớn.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cũng cho hay, do ảnh hưởng của thời tiết, trên biển hiện có sóng lớn, địa phương đã tạm thời cấm toàn bộ thuyền, ca nô ra vào đất liền để đảm bảo an toàn.

Nằm cách đất liền khoảng 20 km, xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai.

Trương Định
