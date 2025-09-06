Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

TPO - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành bão số 7 năm nay. Dự báo bão nhiều khả năng sẽ đi lên Trung Quốc nhưng tàn dư sau bão gián tiếp gây mưa lớn cho miền Bắc những ngày tới.

Tối 5/9, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào 1 giờ sáng nay (6/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm nay (6/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1h ngày 7/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông hứng chịu rủi ro thiên tai cấp 3 do mưa lớn và gió mạnh.

Trong ngày và đêm 7/9, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 8/9, tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão số 7.

Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, có thể đi vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 7 ít khả năng đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta. Tuy nhiên tàn dư sau bão có thể gây ra một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to cho khu vực miền Bắc, Thanh Hoá và Hà Tĩnh. Thời gian mưa từ đêm 9/9 đến ngày 12/9.

Trên biển vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10, sóng cao 2–4m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều. Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng một nửa trong số đó (3-4 cơn) có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam. Theo quy luật, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam.

Ông Cường cũng lưu ý, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm, điều này khiến mùa mưa lũ ở miền Trung năm nay rất phức tạp do hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây.