Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Xã hội

TPO - Trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông đang có một vùng áp thấp hoạt động, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gián tiếp gây mưa cho miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 13h chiều nay (5/9), tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0 – 17,0° Vĩ Bắc; 117,8 – 118,8° Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), từ ngày 6/9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 – 4m, biển động.

Theo nhận định, áp thấp nhiệt đới ít khả năng vào đất liền nước ta mà đi lên khu vực Hồng Kông (Trung Quốc). Tàn dư của áp thấp nhiệt đới sau đó có thể gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực miền Bắc, cục bộ có nơi mưa to.

z6942944501473-4546daf295000f37a7ffdc57d79f77bf.jpg
Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn khó lường. Thông tin dự báo về diễn biến vùng áp thấp (sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Hoạt động của vùng áp thấp cũng làm gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, gây mưa cho khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên.

Dự báo trong chiều tối và đêm 5/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 2-3 ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Ngoài ra, trong những ngày tới, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều. Trong tháng 8, trên Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó 2 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo trong tháng 9, trên khu vực Biển Đông có khoảng 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nguyễn Hoài
