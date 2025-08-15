Hiệp hội Golf Việt Nam giữ nguyên vị trí lãnh đạo nhiệm kỳ mới

TPO - Trong hai ngày 13 và 14/8, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ V (2025–2030) đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội).

Tham dự Đại hội có 73 đại biểu là hội viên chính thức của Hiệp hội - đại diện cho các Hội Golf địa phương, các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực golf, các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của golf Việt Nam, cùng 20 đại biểu khách mời đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác, nhà tài trợ, đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ V (2025 - 2030) gồm 53 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các tổ chức, đơn vị, địa phương và cộng đồng golf trong cả nước có trình độ, tâm huyết và trách nhiệm cao, sẵn sàng dẫn dắt Hiệp hội bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, ông Lê Kiên Thành tiếp tục là Chủ tịch nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Ông Vũ Nguyên giữ chức vụ Tổng thư ký.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Lê Kiên Thành khẳng định: “Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng Hiệp hội Golf Việt Nam trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch, dân chủ; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào golf trẻ; nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên, trọng tài; và từng bước đưa golf trở thành môn thể thao phổ biến, gần gũi với cộng đồng".

Đại hội cũng khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy quản trị, tăng cường năng lực tổ chức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế của golf Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và toàn cầu. Thành công của Đại hội là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng thuận, đoàn kết và đóng góp trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đại biểu.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ V bày tỏ mong muốn mỗi đại biểu sẽ là cánh tay nối dài trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội, lan tỏa tinh thần gắn kết và phát triển bền vững trong toàn thể cộng đồng golf Việt Nam.