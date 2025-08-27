Nhận định SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình FC, 18h00 ngày 27/8: Tiếp đà bay cao

TPO - Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình FC, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất ở phòng 3 LPBank V.League 1-2025/26 là cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Ninh Bình FC. Đây là cơ hội để đội bóng cố đô tiếp tục bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng.

Nhận định trước trận đấu SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình FC

Không phải những ứng viên nặng ký như Thép Xanh Nam Định, Công An Hà Nội hay Thể Công Viettel mà Ninh Bình mới là đội bóng gây ấn tượng nhất ở thời điểm này. 2 trận đã đấu, họ dẫn đầu BXH với mọi thống kê đều là ấn tượng nhất. Ninh Bình giành trọn vẹn 6 điểm, là đội duy nhất toàn thắng. Họ ghi 7 bàn (nhiều nhất) và chỉ thủng lưới 1 lần (ít nhất).

Một đội bóng mới chân ướt chân ráo lên hạng nhưng đã nhanh chóng bắt kịp với giải đấu, Ninh Bình khiến tất cả phải ngã mũ thán phục. Điều đó cho thấy tài cầm quân của Gerard Albadalejo dù ông cũng mới về đội bóng.

So về lực lượng, Ninh Bình rõ ràng đã được nâng cấp nhiều nhưng không thể nói đội hình của họ mạnh hơn những Công an Hà Nội hay Nam Định. Tuy nhiên, Gerard Albadalejo đã mang tới một lối chơi tấn công sắc nét, vận hành khoa học. Thêm 2 “chất xúc tác” đến từ Brazil mang tên Gustavo Henrique và Daniel dos Anjos, Ninh Bình FC thực sự đang trở thành nỗi khiếp sợ của phần còn lại của LPBank V.League 1-2025/26.

Đà Nẵng cần nỗ lực gấp bội để tìm lại niềm vui

Phong độ, lịch sử đối đầu SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình FC

Bên kia chiến tuyến, Đà Nẵng đã trải qua một chiến dịch hú vía. Họ chỉ có thể trụ hạng nhờ thắng lợi trước Trường Tươi Đồng Nai ở trận play-off. Sau mùa giải trầy trật ấy, đội bóng sông Hàn đã nâng cấp đội hình. Nhưng phải thừa nhận ngoài vài ngoại binh thì lực lượng nội địa của CLB này không được cải thiện. Phong độ của họ cũng phản ánh tiềm lực hạn chế của CLB này. Với 1 trận hòa và 1 trận thua, họ đang nằm trong nhóm cuối.

Khi đặt lên bàn cân, Đà Nẵng vẫn khó có thể ngang cơ với một đội hình với ngôi sao trải đều trên từng vị trí như của Ninh Bình. Hơn nữa, về phong độ thì Ninh Bình FC đang áp đảo với 14 trận bất bại liên tiếp nối dài từ mùa trước, thắng tới 13 trong số này. Dù để lại ấn tượng song SHB Đà Nẵng cũng chỉ thắng 6 trong 14 lần ra sân vừa qua.

Đối đầu với Ninh Bình đang có phong độ cao, Đà Nẵng cần phải cải thiện nhanh chóng nếu không muốn tiếp tục chìm trong thất vọng.