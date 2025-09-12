Jamie Vardy: Khi tuổi tác chỉ là con số và hành trình mới trên đất Italy

TPO - Ở tuổi 38, Jamie Vardy bất ngờ rời Leicester City sau hơn một thập kỷ gắn bó để đến với Cremonese, mở ra một chương mới trong sự nghiệp tại Italy và tiếp tục khẳng định khát khao chiến đấu không bao giờ bị tuổi tác ngăn cản.

Tạm biệt Leicester, nơi viết nên kỳ tích bất tử

Tháng 5 vừa qua, khi tiếng còi mãn cuộc của trận đấu cuối cùng mùa giải Premier League 2024/25 vang lên, cả sân King Power đứng dậy dành những tràng pháo tay dài bất tận cho Jamie Vardy. Đó không chỉ là lời tiễn biệt một chân sút, mà là lời tri ân cho một biểu tượng sống của Leicester.

Suốt 13 năm khoác áo “Bầy cáo”, Vardy đã để lại di sản khó ai sánh kịp: hơn 200 bàn thắng trong 500 lần ra sân, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB tại Premier League. Dấu ấn lớn nhất, tất nhiên là mùa giải thần kỳ 2015/16, năm mà Leicester dưới sự dẫn dắt của Claudio Ranieri, đã làm chấn động thế giới khi đăng quang Premier League.

Trong hành trình ấy, Vardy đóng vai trò trái tim và linh hồn của đội bóng. 24 bàn thắng của anh không chỉ mang về những điểm số quan trọng, mà còn truyền cảm hứng cho đồng đội và CĐV rằng phép màu là có thật. Một tiền đạo từng chơi bóng bán chuyên, từng làm công nhân nhà máy, đã vươn mình thành nhà vô địch Anh - câu chuyện ấy đã trở thành huyền thoại.

“Leicester là gia đình, là cả cuộc đời tôi suốt hơn một thập kỷ. Nhưng tôi biết bản thân vẫn còn đủ năng lượng để viết tiếp một hành trình khác", Vardy nghẹn ngào chia sẻ trong ngày chia tay.

Và hành trình mới ấy, thật bất ngờ, lại bắt đầu ở Italy.

Vardy trong ngày chia tay Premier League 2024/25.

Cremonese - nơi Vardy chứng minh 'tuổi tác chỉ là con số'

Đầu tháng 9, Jamie Vardy chính thức ký hợp đồng theo dạng tự do với Cremonese - tân binh Serie A. Sự lựa chọn này khiến nhiều người ngạc nhiên: tại sao một cầu thủ đã bước sang tuổi 38, vừa khép lại sự nghiệp rực rỡ tại Anh, lại quyết định đến với một trong những môi trường bóng đá khắc nghiệt bậc nhất châu Âu?

Câu trả lời nằm ở chính tính cách của Vardy: không chấp nhận dễ dàng, không chọn con đường an nhàn. Anh đến Ý để thử thách bản thân, để tiếp tục chiến đấu, và để chứng minh rằng anh vẫn còn giá trị trên sân cỏ.

Khi được hỏi liệu động lực của anh và những lão tướng khác như Kevin De Bruyne hay Luka Modric, những người cũng chọn Serie A mùa hè này, có còn đủ mạnh mẽ hay không, Vardy đáp dứt khoát:

“Có lẽ bạn là một trong những người hoài nghi tôi. Và bạn chính là người tôi muốn chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị. Tuổi tác chỉ là con số. Chừng nào đôi chân tôi còn khỏe, tinh thần tôi còn tươi mới, tôi sẽ tiếp tục cống hiến".

Mùa trước, Vardy vẫn ghi 10 bàn cho Leicester, trong đó có 9 pha lập công tại Premier League, minh chứng rõ ràng rằng anh vẫn giữ được bản năng sát thủ.

Ở Cremonese, anh gia nhập một đội bóng mới trở lại Serie A sau nhiều năm vắng bóng, với mục tiêu rõ ràng trụ hạng. Nhưng ngay ở vòng mở màn, Cremonese đã tạo nên địa chấn khi đánh bại AC Milan 2-1, rồi tiếp tục thắng Sassuolo 3-2.

Bầu không khí lạc quan lan tỏa khắp thành phố Cremona, và sự xuất hiện của Vardy càng khiến niềm tin ấy trở nên mãnh liệt hơn.

“Cũng giống như khi tôi ở Leicester, nhiệm vụ số một là trụ lại giải đấu. Không cần mơ mộng xa xôi, hãy tập trung từng trận đấu, cống hiến hết sức, và kết quả sẽ tự đến", Vardy khẳng định.

Bên cạnh chuyên môn, Vardy còn đối diện một thử thách lớn: ngôn ngữ và văn hóa. Anh đã bắt đầu học tiếng Italy, nhưng với sự dí dỏm quen thuộc, Vardy nói: “Không sao cả, bóng đá có ngôn ngữ riêng - đó là quả bóng".

Sự chào đón của người hâm mộ Cremonese thật sự bất ngờ. Truyền thông Italy thậm chí so sánh màn ra mắt Vardy với thời điểm Cristiano Ronaldo đặt chân đến Juventus, một sự kiện cho thấy sức hút của cựu tiền đạo Leicester chưa hề suy giảm.