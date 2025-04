Nhận định Leicester City vs Liverpool, 22h30 ngày 20/4: Đỉnh cao và vực sâu

TPO - Nhận định bóng đá Leicester City vs Liverpool, vòng 33 Ngoại hạng Anh lúc 22h30 ngày 20/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là trận đấu giữa vực sâu và đỉnh cao, giữa một đội sắp xuống hạng và một đội gần chạm tay vào chức vô địch.

Nhận định trước trận đấu Leicester City vs Liverpool

Leicester City đang trên đường trở lại giải hạng Nhất Anh (Championship). Với vỏn vẹn 18 điểm sau 32 trận đã đấu, The Foxes buộc phải thắng Liverpool để nuôi hy vọng mong manh. Hiện tại, họ đang kém vị trí an toàn của Wolves đến 17 điểm. Ngay cả khi cầm hoà The Reds, nhà vô địch Ngoại hạng Anh vẫn chính thức xuống hạng.

Đánh bại Liverpool ở thời điểm này có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi với Leicester City. Đội bóng của Ruud van Nistelrooy đã thua tám trận sân nhà gần nhất tại Premier League mà không ghi được bàn thắng nào, một kỷ lục trong lịch sử giải đấu hàng đầu của Anh. Chỉ có sáu đội từng thua chín trận sân nhà liên tiếp ở giải đấu hàng đầu, gần đây nhất là Southampton từ tháng 11 đến tháng 3 mùa giải này.

Cuối tuần trước, Leicester City đã cắt được mạch 9 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường khi cầm hoà Brighton 2-2 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, Liverpool không phải Brighton. Sân nhà King Power cũng không phải điểm tựa với thầy trò HLV Ruud van Nistelrooy. Liverpool là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với The Foxes.

Trong khi Leicester City chỉ còn chờ ngày chính thức xuống hạng thì ngược lại, Liverpool chờ ngày chính thức vô địch sớm. The Reds đã bỏ xa Arsenal 13 điểm và có thể ăn mừng ngay sau vòng đấu này. Họ cần thắng Leicester City và chờ đợi Arsenal mất điểm trước Ipswich Town hoặc Crystal Palace.

Cho dù sa sút khá nhiều trong thời gian gần đây, nhưng Liverpool vẫn sở hữu sức mạnh vượt trội Leicester City. Chiến thắng quan trọng trước West Ham tuần trước giúp thầy trò HLV Arne Slot đập tan nghi ngờ và vượt qua áp lực tâm lý. Hiện tại, họ thoải mái hơn rất nhiều và không có lý do gì sảy chân trước đối thủ yếu như Leicester City. Thậm chí, các chuyên gia cho rằng Liverpool sẽ dội mưa gôn vào lưới đội chủ nhà để “xả giận”.

Lịch sử đối đầu, phong độ Leicester City vs Liverpool

Leicester đã thua Liverpool 6 trận liên tiếp gần đây, tính trên mọi đấu trường. Ở trận lượt đi mùa này, họ thua 1-3 tại Anfield.

Đội hình dự kiến Leicester City vs Liverpool Leicester City: Hermansen; Pereira, Okoli, Coady, Justin; Ndidi, Soumare; McAteer, El Khannouss, Mavididi; Vardy Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Gakpo Dự đoán tỷ số: Leicester City 0-3 Liverpool