Nhận định Brighton vs West Ham, 21h00 ngày 7/12: Khó cho Mòng biển

TPO - Nhận định bóng đá Brighton vs West Ham, Giải Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Brighton vẫn đang đứng ở vị trí cao trên BXH, nhưng đội bóng này sẽ gặp nhiều khó khăn trước một bb đang lầm lũi tiến lên.

Nhận định trước trận đấu Brighton vs West Ham

Cho đến vòng đấu thứ 14, Brighton đã có chuỗi 4 trận bất bại. Trong khoảng thời gian đó, Brighton giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Kết quả là họ đã từ vị trí thứ 10 leo lên Tốp 5 Ngoại hạng Anh. Thất bại gần đây trước Aston Villa (3-4) không ảnh hưởng đáng kể đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng của Fabian Hurzeler đang đứng thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với suất dự Cúp châu Âu danh giá.

Trong trận đấu trên sân nhà của Brighton với Aston Villa, trận đấu được đặc trưng bởi tính thể lực, đã có rất nhiều pha tranh chấp quyết liệt gần khung thành đối phương. Brighton dẫn bàn nhưng ngay trước giờ nghỉ, Aston Villa liền gỡ hòa.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gặp khó khăn trong khu vực cấm địa và để thủng lưới thêm 2 bàn. Cuối trận, họ chỉ có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 và ra về tay trắng. Đây là một cái kết thất vọng, đặt áp lực trở lại cho Brighton hôm nay.

West Ham đang cải thiện phong độ

Phong độ, lịch sử đối đầu Brighton vs West Ham

Sự xuất hiện của Nuno Santo vẫn chưa tác động đáng kể đến vị trí của West Ham trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Dưới thời vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, West Ham chỉ tăng 2 bậc, từ vị trí 19 lên 17.

Tuy nhiên, kết quả tích cực trong 5 trận đấu gần nhất đã giúp đội bóng thành London tiến gần hơn đến việc thoát khỏi khu vực xuống hạng. Họ chỉ còn cách vị trí an toàn thứ 16 đúng 2 điểm.

Dưới thời Nuno Santo, The Hammers cuối cùng cũng bắt đầu tích lũy điểm số, mặc dù họ đã không thắng 3 trận gần nhất. Nhưng phải thừa nhận rằng giai đoạn này, lịch thi đấu của họ không hề lý tưởng. Trong số các đối thủ của West Ham có một số ứng cử viên cho suất dự cúp châu Âu mùa này như Bournemouth, Liverpool và Man United.

Tuy nhiên, West Ham vẫn để lại ít nhiều ấn tượng, chỉ thua 1 lần trong 5 lần ra quân gần nhất. Trong tương quan đối đầu với Brighton, họ cũng tự tin với kết quả ngang ngửa ở 4 lần gặp gỡ vừa qua (1 thắng 2 hòa 1 thua). Vì vậy, West Ham có lý do để lạc quan về trận đấu tối nay.

Thông tin lực lượng Brighton vs West Ham

Một trong những khó khăn của chủ nhà là họ mất hàng loạt chân sút chất lượng. Stefanos Tzimas vừa gặp chấn thương nặng và nghỉ thi đấu dài hạn. Kaoru Mitoma, Adam Webster, Solly March là những trường hợp khác. Chưa dừng lại ở đó, hàng hàng tiền vệ và hậu vệ, Brighton còn mất James Milner, Yasin Ayari, Georginio Rutter và Tommy Watson.

Khác với chủ nhà, các vị khách lại dồi dào lực lượng. 2 thiếu vắng của họ có chăng chỉ là 2 cầu thủ dự bị: Lukasz Fabianski và Oliver Scarles.