Ấn tượng những hình ảnh ‘giải bóng đá triệu view’ ở Quảng Ninh

TPO - Những ngày vừa qua, sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) trở thành “sân khấu” đặc biệt của những cô gái dân tộc thiểu số mặc váy đá bóng đã làm nên một “giải bóng đá triệu view” vừa sôi động, vừa đậm chất vùng cao.
Trong dòng người háo hức đó có những cụ ông, cụ bà chống gậy, khoác thêm áo ấm nhưng ánh mắt thì trẻ lại vì niềm vui được ra sân cổ vũ cháu con. Nắng vùng cao dịu nhẹ, gió se se thổi qua triền núi khiến cả không gian như bừng tỉnh theo nhịp lăn bóng.
Trong từng pha tranh chấp, từng cú sút, những tà váy, dải thắt lưng, chiếc khăn đội đầu đung đưa theo nhịp chạy, tạo nên khung hình vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, thứ cảm xúc thị giác hiếm thấy ở một giải bóng đá phong trào.