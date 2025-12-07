Ấn tượng những hình ảnh ‘giải bóng đá triệu view’ ở Quảng Ninh

TPO - Những ngày vừa qua, sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) trở thành “sân khấu” đặc biệt của những cô gái dân tộc thiểu số mặc váy đá bóng đã làm nên một “giải bóng đá triệu view” vừa sôi động, vừa đậm chất vùng cao.