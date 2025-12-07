Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ấn tượng những hình ảnh ‘giải bóng đá triệu view’ ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Những ngày vừa qua, sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) trở thành “sân khấu” đặc biệt của những cô gái dân tộc thiểu số mặc váy đá bóng đã làm nên một “giải bóng đá triệu view” vừa sôi động, vừa đậm chất vùng cao.

14.jpg
Sáng 7/12, trận chung kết khép lại mùa giải đã kéo bà con khắp các thôn, bản của Bình Liêu về sân Húc Động từ tờ mờ sáng. Lối vào sân chật kín người, tiếng nói cười rộn ràng hòa cùng tiếng kèn trống, tiếng loa gọi nhau đi xem bóng đá.
1.jpg
2.jpg
Trong dòng người háo hức đó có những cụ ông, cụ bà chống gậy, khoác thêm áo ấm nhưng ánh mắt thì trẻ lại vì niềm vui được ra sân cổ vũ cháu con. Nắng vùng cao dịu nhẹ, gió se se thổi qua triền núi khiến cả không gian như bừng tỉnh theo nhịp lăn bóng.
7.jpg
Dưới sân, hình ảnh những nữ cầu thủ khoác lên mình bộ trang phục truyền thống rồi xỏ giày bước ra sân trở thành điểm nhấn lạ mắt và cuốn hút. Váy áo Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày, Cao Lan… với hoa văn, sắc màu rực rỡ biến mặt cỏ Húc Động thành một “thảm họa tiết” sống động.
15.jpg﻿
﻿6.jpg﻿
11.jpg
Trong từng pha tranh chấp, từng cú sút, những tà váy, dải thắt lưng, chiếc khăn đội đầu đung đưa theo nhịp chạy, tạo nên khung hình vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, thứ cảm xúc thị giác hiếm thấy ở một giải bóng đá phong trào.
11.jpg
Những cú trượt ngã trên nền cỏ ẩm không ít lần xảy ra, nhất là khi các cầu thủ tranh chấp quyết liệt. Nhưng đó cũng là lúc hiện lên rõ nét tinh thần thể thao của phụ nữ vùng cao: ngã xuống, họ nhanh chóng chống tay đứng dậy, phủi vội lớp đất bám trên trang phục rồi lại lao vào bóng như những chiến binh thực thụ.
13.jpg
Những pha ăn mừng đầy cảm xúc của các cô gái trên sân cũng khiến khán giả bùng nổ.
9.jpg
Không thua kém nam nhân, các cô gái cũng tự tin rê dắt bóng trên sân để tạo đột phá ghi bàn.
12.jpg
Sau giờ giải lao, em bé được mẹ tranh thủ bế trước khi ra sân trở lại.
3.jpg
Không chỉ trên sân cỏ, trên các nền tảng số, giải đấu đạt gần 1 triệu lượt xem, bùng nổ truyền thông với nhiều clip triệu view, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đón nhận đông sự theo dõi và cổ vũ từ khán giả cả nước.
10.jpg
Hình ảnh những cô giáo, người mẹ, nữ công nhân, cán bộ bản làng cùng hòa vào một đội bóng cùng hình ảnh khán đài vùng biên cương rực rỡ màu sắc dân tộc sẽ là những dấu ấn sâu sắc mà giải đấu đã để lại.
16.jpg
Chính những hình ảnh ấy đã làm nên “giải bóng đá triệu view ở vùng cao Bình Liêu”, nơi bóng đá trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, tôn vinh bản sắc và trao thêm cơ hội để phụ nữ miền núi bước lên bục vinh quang.
Hoàng Dương
#bóng đá #Quảng Ninh #dân tộc thiểu số #giải đấu #phụ nữ #bóng đá vùng cao #truyền cảm hứng

Xem thêm

Cùng chuyên mục