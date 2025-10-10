Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Quảng Ninh lần đầu đăng cai giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất tại Quảng Ninh, dự kiến trong tháng 11 tới.

Theo đó, địa điểm thi đấu đặt tại xã Bình Liêu, nơi đã gây ấn tượng mạnh với hình ảnh các nữ cầu thủ Sán Chỉ thi đấu trong trang phục truyền thống.

image-1.jpg
Các cô gái dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh say sưa với quả bóng trên sân.

Từ lâu, bóng đá nữ là một hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Soóng cọ của người Sán Chỉ ở xã Húc Động (huyện Bình Liêu cũ). Vào mỗi buổi chiều sau giờ lên nương, chị em Sán Chỉ trong váy áo truyền thống lại say mê ra sân. Riêng ở xã Húc Động hiện có 4 câu lạc bộ nữ tại các thôn Nà Ếch, Pò Đán, Lục Ngù, Khe Mó thường xuyên giao lưu, thi đấu với nhau và với các đội nữ dân tộc thiểu số ở lân cận. Sức hút của những trận cầu “váy áo truyền thống” đã trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo của Bình Liêu.

Từ “cái nôi” Sán Chỉ, phong trào lan rộng, thu hút nhiều cô gái dân tộc thiểu số khác trên địa bàn tỉnh cùng chơi bóng. Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tổ chức Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Quảng Ninh trong khuôn khổ Lễ hội Mùa Vàng Bình Liêu (tháng 10/2024), quy tụ 7 đội với cầu thủ là phụ nữ dân tộc thiểu số đến từ các xã Vô Ngại, Hoành Mô, Lục Hồn, Húc Động, khu trung tâm Bình Liêu, khu vực Tiên Yên và Trường THPT Bình Liêu.

Việc đăng cai giải toàn quốc lần thứ nhất tại Bình Liêu được kỳ vọng sẽ nâng tầm một giá trị văn hoá, thể thao bản địa thành sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời tiếp thêm động lực cho phong trào thể thao quần chúng vùng biên.

Hoàng Dương
#bóng đá nữ #dân tộc thiểu số #Quảng Ninh #giải đấu quốc gia #bóng đá truyền thống #du lịch Bình Liêu #phong trào thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục