Quảng Ninh lần đầu đăng cai giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc

TPO - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất tại Quảng Ninh, dự kiến trong tháng 11 tới.

Theo đó, địa điểm thi đấu đặt tại xã Bình Liêu, nơi đã gây ấn tượng mạnh với hình ảnh các nữ cầu thủ Sán Chỉ thi đấu trong trang phục truyền thống.

Các cô gái dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh say sưa với quả bóng trên sân.

Từ lâu, bóng đá nữ là một hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Soóng cọ của người Sán Chỉ ở xã Húc Động (huyện Bình Liêu cũ). Vào mỗi buổi chiều sau giờ lên nương, chị em Sán Chỉ trong váy áo truyền thống lại say mê ra sân. Riêng ở xã Húc Động hiện có 4 câu lạc bộ nữ tại các thôn Nà Ếch, Pò Đán, Lục Ngù, Khe Mó thường xuyên giao lưu, thi đấu với nhau và với các đội nữ dân tộc thiểu số ở lân cận. Sức hút của những trận cầu “váy áo truyền thống” đã trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo của Bình Liêu.

Từ “cái nôi” Sán Chỉ, phong trào lan rộng, thu hút nhiều cô gái dân tộc thiểu số khác trên địa bàn tỉnh cùng chơi bóng. Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tổ chức Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Quảng Ninh trong khuôn khổ Lễ hội Mùa Vàng Bình Liêu (tháng 10/2024), quy tụ 7 đội với cầu thủ là phụ nữ dân tộc thiểu số đến từ các xã Vô Ngại, Hoành Mô, Lục Hồn, Húc Động, khu trung tâm Bình Liêu, khu vực Tiên Yên và Trường THPT Bình Liêu.

Việc đăng cai giải toàn quốc lần thứ nhất tại Bình Liêu được kỳ vọng sẽ nâng tầm một giá trị văn hoá, thể thao bản địa thành sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời tiếp thêm động lực cho phong trào thể thao quần chúng vùng biên.