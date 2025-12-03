Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Quảng Ninh khai mạc Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số

Hoàng Dương
TPO - Ngày 3/12, tại sân bóng đá thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và UBND xã Bình Liêu tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 – Cúp VTV5.

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025), đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số.

dsc05780.jpg
Quảng Ninh khai mạc Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, nhấn mạnh Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 – Cúp VTV5 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là “ngày hội đoàn kết”, nơi những giá trị truyền thống của đồng bào được thổi vào tinh thần mạnh mẽ, tự tin và giàu khát vọng của phụ nữ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ ruộng nương, khung cửi đến sân cỏ, hình ảnh người phụ nữ dân tộc thiểu số hôm nay tiếp tục tỏa sáng, vừa gìn giữ bản sắc, vừa vươn lên khẳng định mình trong đời sống hiện đại.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, thông qua giải đấu, tỉnh mong muốn tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện thể thao trong phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị – xã hội và người dân về vai trò của thể dục thể thao. Qua đó vận động đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện nâng cao sức khỏe, tầm vóc, phòng chống bệnh tật, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

img-7644.jpg
Từ ruộng nương, khung cửi đến sân cỏ﻿, hình ảnh người phụ nữ dân tộc thiểu số hôm nay tiếp tục tỏa sáng, vừa gìn giữ bản sắc, vừa vươn lên khẳng định mình trong đời sống hiện đại.

Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng nữ với 130 vận động viên đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang. Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, chia làm 2 bảng, với tổng cộng 15 trận diễn ra liên tục từ ngày 3 đến 7/12.

Điểm nhấn của giải là các nữ cầu thủ người Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày… thi đấu trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, tạo nên không gian thể thao gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng cao. Trên nền cỏ xanh, sắc màu thổ cẩm, hoa văn dân tộc hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ, biến sân bóng Nà Ếch thành một “sân khấu” sống động về văn hóa các dân tộc thiểu số.

dscf5692.jpg
Các cô gái sẽ thi đấu trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, tạo nên không gian thể thao gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng cao.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 – Cúp VTV5 góp phần tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc tạo môi trường để phụ nữ, thanh thiếu niên và đồng bào vùng cao phát huy tài năng, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, giải đấu khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới, lan tỏa phong trào luyện tập thể thao, tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số và quảng bá hình ảnh du lịch Bình Liêu.

Hoàng Dương
#bóng đá nữ #dân tộc thiểu số #Quảng Ninh #giải đấu #văn hóa dân tộc #bình đẳng giới #thể thao

