Nhận định Fulham vs Crystal Palace, 23h30 ngày 7/12: Đại bàng tung cánh

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs Crystal Palace, Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 23h30 ngày 7/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Giành thêm một chiến thắng trước Fulham, Crystal Palace sẽ thẳng tiến vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Nhận định trước trận Fulham vs Crystal Palace

Sau 14 trận, Crystal Palace giành 23 điểm, hiện đứng thứ 6 trên BXH. CLB ở phía nam London đang kém Chelsea 2 điểm và chơi ít hơn một trận. Chỉ cần thắng Fulham đêm nay, Crystal Palace sẽ vượt qua Everton và Chelsea để chen chân vào vị trí giành vé dự Champions League mùa sau.

Vị trí hiện tại của Crystal Palace phản ánh màn trình diễn của CLB này đang ấn tượng thế nào. Với tiềm lực đội hình được đánh giá ở mức khá, Crystal Palace chơi tốt hơn kỳ vọng để bứt phá vào nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Trận gần nhất, thầy trò HLV Oliver Glasner thắng Burnley 1-0, qua đó lấy lại niềm vui sau cú sẩy chân cay đắng trước MU.

Ở chiều ngược lại, Fulham đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng. Đến nay, Fulham giành 17 điểm, chỉ hơn West Ham 5 điểm. Nhưng khoảng cách giữa Fulham và vị trí thứ 8 của Liverpool chỉ cách biệt bằng 2 trận thắng. Cuộc tiếp đón Crystal Palace đêm nay sẽ rất quan trọng cho mục tiêu duy trì vị trí an toàn ở BXH của Fulham.

Trước giờ bóng lăn, Crystal Palace được đặt ở cửa trên nhờ lực lượng vượt trội và chiều sâu đội hình đủ tốt để xoay tua ở giai đoạn này. Trong khi đó, Fulham có điểm tựa sân nhà, nơi họ chơi rất tốt từ đầu mùa. Phong độ của Fulham ở giai đoạn này thậm chí còn nhỉnh hơn Crystal Palace.

Phong độ, thành tích đối đầu Fulham vs Crystal Palace

Fulham thua Man City 4-5 ở trận gần nhất. Đội chủ sân Craven Cottage thua Man City trong một trận chiến đấu tới giọt thể lực cuối cùng, do đó họ hoàn toàn có quyền tự hào. Trước đó, Fulham thắng một mạch 4 trận trước Tottenham, Sunderland, Everton và Wolves. Từ nhóm cuối bảng, Fulham đã leo một mạch đến vị trí tạm thời an toàn trên BXH.

Trên sân nhà, Fulham khiến Man City và Arsenal chật vật để giành chiến thắng. Họ cầm hòa MU trên thánh địa của mình. Đây là lời cảnh báo cho 90 phút khó khăn của Crystal Palace khi chơi trên sân khách khó chịu bậc nhất mùa này. Còn với Crystal Palace, "Đại bàng" có quyền tự tin vì họ cũng chơi rất hay trên sân đối phương.

Crystal Palace thắng Burnley, Wolves, Liverpool (cúp Liên đoàn) trong những chuyến làm khách gần đây.

Thông tin lực lượng Fulham vs Crystal Palace

Fulham có lực lượng đầy đủ cho trận này. Crystal Palace thiếu vắng trụ cột Ismaila Sarr vì chấn thương. Doucoure, Chadi Riad, Caled Kporha và Cardines là những ca chấn thương tiếp theo của Crystal Palace.

Đội hình dự kiến Fulham vs Crystal Palace.