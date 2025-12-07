Nhận định Real Madrid vs Celta Vigo, 3h00 ngày 8/12: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Celta Vigo, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid vừa tìm lại cảm hứng chiến thắng bằng màn hủy diệt Bilbao. Trở về Bernabeu, thầy trò Xabi Alonso đặt mục tiêu đánh bại Celta Vigo để tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua vô địch, nhất là khi đối thủ vùng Galicia vốn nhiều năm không thể tạo bất ngờ tại thánh địa của Los Blancos.

Mbappe đang vào "phom".

Nhận định Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid vừa kịp chặn chuỗi trận gây thất vọng tại La Liga bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục ngay trên sân của Athletic Bilbao. Trước đó, đoàn quân của HLV Xabi Alonso trải qua ba vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa trước Rayo Vallecano, Elche và Girona, khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đại kình địch Barca. Hiện Los Blancos chỉ kém đội đầu bảng đúng một điểm và nhiệm vụ bắt buộc khi trở về Bernabeu ở vòng 16 là giành trọn 3 điểm trước Celta Vigo.

Trên sân nhà mùa này, Real Madrid thi đấu cực kỳ ổn định với thành tích toàn thắng 6 trận, đồng thời ghi 14 bàn. Đây là nền tảng quan trọng để họ tự tin hướng đến kết quả khả quan. Tuy vậy, Celta Vigo lại không phải đối thủ dễ chịu, bởi đội bóng của HLV Claudio Giraldez đang sở hữu phong độ sân khách rất ấn tượng: thu về 11 điểm sau 6 trận xa nhà, nằm trong nhóm đội làm khách hiệu quả nhất giải.

Lịch sử đối đầu lại đứng hoàn toàn về phía đội bóng Hoàng gia. Real Madrid đã thắng liền 11 trận trước Celta trên mọi mặt trận, bao gồm chiến thắng 3-2 nghẹt thở tại Bernabeu mùa trước. Chính vì vậy, nếu không giành chiến thắng, đó sẽ là cú sảy chân khó chấp nhận cho Los Blancos trước khi họ bước vào lượt trận Champions League gặp Manchester City vào tuần tới.

Ở chiều ngược lại, Celta vừa có cú hích tinh thần khi vượt qua Sant Andreu trên chấm luân lưu để đoạt vé vào vòng 3 Copa del Rey. Tuy nhiên, thành tích tại La Liga lại không mấy sáng sủa. Trận thua 0-1 trước Espanyol ở vòng gần nhất tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định của họ, khi mới chỉ thắng 3/14 trận và đang đứng ở vị trí thứ 12 với 16 điểm. Chính việc hòa quá nhiều (7 trận) khiến họ không thể bứt lên nửa trên bảng xếp hạng.

Cần nhớ rằng lần gần nhất Celta Vigo rời Bernabeu với một chiến thắng đã cách đây gần hai thập kỷ. Điều đó phản ánh rõ mức độ khó khăn mà đại diện xứ Galicia sẽ phải đối mặt nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một Real Madrid đang khao khát trở lại đường đua vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid bất bại 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 2 chiến thắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Celta Vigo đã thua tới 3/5 trận đấu gần nhất.

Real Madrid toàn thắng trong 10 lần đối đầu gần nhất trước Celta Vigo.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid không có sự phục vụ của Dani Carvajal, David Alaba, Dean Huijsen, Ferland Mendy và Trent Alexander-Arnold do chấn thương.

Bên phía Celta Vigo, Joseph Aidoo và Mihailo Ristic bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid: Courtois; Carreras, Rudiger, Militao, Asencio; Tchouameni, Valverde, Guler; Bellingham; Vinicius Jr, Mbappe.

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Rueda, Rodriguez, Moriba, Carrera; Aspas, Zaragoza; Iglesias.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 Celta Vigo