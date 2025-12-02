Runner Đan Quyết và mối duyên đặc biệt với những đường chạy mang dấu ấn Tiền Phong

TPO - Không xuất thân từ hệ thống thể thao thành tích cao, nhưng bằng ý chí thép và sự bền bỉ hiếm có, Đặng Anh Quyết (Đan Quyết) đã tạo dựng vị thế vững chắc trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Sau hàng loạt thành tích ấn tượng từ trong nước đến quốc tế, runner 35 tuổi đang hướng đến Tiền Phong Half Marathon với quyết tâm khẳng định mình ở sân chơi mang dấu ấn lịch sử của làng điền kinh Việt Nam.

Runner phong trào chạm đến đẳng cấp quốc tế

Đến với chạy bộ từ những buổi chiều công viên, nơi nhịp chân còn vụng về và hơi thở vẫn gấp gáp theo từng vòng chạy ngắn ngủi, ít ai hình dung rằng chàng kỹ sư cơ điện Đan Quyết lại có ngày trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của phong trào marathon Việt Nam.

Không giáo án bài bản, không huấn luyện viên, không những chuyến tập huấn dài ngày như runner chuyên nghiệp, anh học bằng cách quan sát người đi trước, đọc sách, nghiên cứu cơ chế cơ thể và trải nghiệm trực tiếp bằng chính từng bước chạy của mình. Mỗi giải đấu với anh không chỉ là một cuộc thi, mà là phòng tập lớn nhất, khắc nghiệt nhất, nhưng cũng là nơi anh tìm thấy sự trưởng thành rõ rệt nhất của bản thân.

Chính nhờ sự bền bỉ ấy, Đan Quyết từng bước vượt qua những giới hạn ban đầu để hướng đến các cột mốc mà ít runner phong trào nào chạm tới. Từ 10 km, đến half marathon, rồi full marathon và cả những cự ly ultra đầy thử thách, anh không chạy để thắng người khác; anh chạy để ngày mai mình tốt hơn hôm nay.

Hành trình ấy đưa anh đến với những thành tích khiến cộng đồng phải nể phục: top những runner chạy ultra 100km nhanh nhất Việt Nam với thời gian 8 giờ 02 phút 42 giây; tham dự khoảng hang chục giải chạy mỗi năm– mật độ thi đấu khiến cả nhiều runner chuyên nghiệp cũng phải dè chừng; và nhiều lần đạt sub-2:40 ở marathon.

Cột mốc đáng nhớ nhất phải kể đến Chicago Marathon 2024 khi anh hoàn thành 42,195km với thời gian 2 giờ 33 phút 57 giây – thành tích được xem như niềm tự hào của runner phong trào Việt Nam tại hệ thống Big Six.

Đó không chỉ là thành tích cá nhân tốt nhất của Đan Quyết thời điểm đó, mà là lời khẳng định: với đam mê đủ lớn và sự kiên trì đủ dài, một runner xuất phát từ phong trào hoàn toàn có thể tiệm cận đẳng cấp elite.

Bước sang năm 2025, khi lịch thi đấu dày đặc bám đuổi, Đan Quyết vẫn giữ phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Từ Marathon đêm TP.HCM đến VnExpress Marathon Quy Nhơn hay Đà Nẵng, từ Nha Trang đến Hà Nội, anh luôn hiện diện với hình ảnh một runner chiến đấu không ngừng, kiên cường và quyết đoán.

Chỉ trong một tuần, anh hai lần tự phá kỷ lục của chính mình: 2:33:44 ở Ha Long Heritage Marathon, rồi 2:33:18 ở giải Chạy Đêm Hà Nội – minh chứng sống động rằng tuổi tác không thể níu bước chân của một trái tim tràn đầy nhiệt huyết.

Mối duyên đặc biệt với các giải chạy của báo Tiền Phong

Đan Quyết có mối duyên đặc biệt với Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, sân chơi mà anh tham dự ngay từ năm đầu mở cửa cho runner phong trào (năm 2017). Đặc biệt, anh là runner phong trào duy nhất luôn đứng bục huy chương ở tất cả các mùa giải góp mặt.

Giờ đây, khi Tiền Phong Half Marathon, một giải chạy mới được báo Tiền Phong ra mắt tại TP.HCM, sự trở lại của Đan Quyết mang theo nhiều kỳ vọng. Anh là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, nhưng điều khiến cộng đồng háo hức hơn chính là tinh thần mạnh mẽ, nguồn năng lượng tích cực và niềm đam mê thuần khiết mà anh mang đến giải đấu. Trong từng bước chạy của người đàn ông 35 tuổi này, người ta nhìn thấy sự quyết đoán của một chiến binh, sự giản dị của một người yêu chạy và sự bền bỉ của một trái tim chưa bao giờ ngừng theo đuổi đam mê.

Hành trình của anh là lời nhắc rằng điều phi thường đôi khi đến từ những người dũng cảm bắt đầu từ những điều bình thường nhất. Tiền Phong Half Marathon không chỉ là một cuộc đua mới. Với sự góp mặt của Đan Quyết, đó còn là nơi một biểu tượng của chạy bộ Việt Nam tiếp tục viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng của mình – câu chuyện về nghị lực, đam mê và khát vọng không ngừng vượt lên chính mình.

“Tiền Phong Marathon là giải đấu lâu đời nhất Việt Nam, với quy mô tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là sân chơi để các vận động viên phong trào được so tài cùng những runner chuyên nghiệp hàng đầu. Tôi thực sự háo hức khi được tham gia một giải chạy hoàn toàn mới do báo Tiền Phong tổ chức,” chàng trai sinh năm 1990 chia sẻ.