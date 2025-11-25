Giải Tiền Phong Half Marathon lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực

TPO - Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh; về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; về niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Phát biểu khai mạc buổi họp báo Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, diễn ra vào sáng 25/11 tại TPHCM, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, cho biết: Tiền Phong Half Marathon là giải đấu thể thao mới nhất trong hệ sinh thái các hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu tại buổi họp báo.

Hệ sinh thái ấy đang ngày càng mở rộng và chuyên nghiệp hơn, với nhiều sự kiện quen thuộc, như: Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong; Siêu cúp Bóng đá Quốc gia; Giải Vô địch Golf Quốc gia; Giải golf - Vì Tài năng trẻ Việt Nam; Giải golf - Non sông một dải; Giải Vô địch Pickleball Việt Nam...

Nhà báo Phùng Công Sưởng nêu rõ: Ngày 27/4, Giải Tiền Phong Golf Championship “Non sông một dải” lần thứ nhất - năm 2025 đã diễn ra tại TPHCM, trên Sân golf Tân Sơn Nhất. Được tổ chức vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giải đấu mang trong mình những giá trị xã hội sâu sắc - như một lời nhắc nhở đầy trân quý đối với thế hệ hôm nay về những hy sinh lớn lao để đất nước có được hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Chưa đầy 3 tháng sau, Giải Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công lần thứ nhất - năm 2025, do báo Tiền Phong phối hợp cùng Cục Thể dục - Thể thao Việt Nam tổ chức, đã diễn ra thành công tại cụm sân D-JOY Nam Sài Gòn.

"Đây là lần đầu tiên một giải pickleball quy mô toàn quốc được tổ chức với hệ thống thi đấu bài bản, chuyên nghiệp, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đa dạng hóa các hoạt động thể thao hiện đại tại Việt Nam. Và hôm nay, báo Tiền Phong cùng các đối tác tự hào giới thiệu đến giới truyền thông và cộng đồng runner Việt Nam: Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025. Có thể nói, cơ duyên để chúng tôi liên tiếp có mặt tại thành phố mang tên Bác, trong một sự kiện mới mẻ của thể thao cộng đồng, chính là sự tiếp nối liền mạch của tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và ý chí tiên phong mà báo Tiền Phong đã gìn giữ và phát huy hơn 72 năm qua" - nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định.

Nhà báo Phùng Công Sưởng trả lời câu hỏi của các phóng viên và runner tại buổi họp báo.



Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng, mỗi bước chạy hôm nay không chỉ hướng về đích phía trước, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng tôi cam kết, Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tràn đầy cảm hứng cho cộng đồng runner Việt Nam. Đồng thời mở ra một chương mới - mạnh mẽ, bền bỉ và đầy triển vọng - trong định hướng phát triển của báo Tiền Phong”.