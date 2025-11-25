Toàn cảnh buổi họp báo Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025

TPO - “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” không chỉ là khẩu hiệu cho một giải chạy. Đó là triết lý sống: Khi gieo điều tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc theo cách tự nhiên nhất. Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 vì thế không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là lời mời gọi mỗi người bắt đầu hành trình xanh của riêng mình: Một hành trình tích cực, có mục đích và đầy ý nghĩa.

Sáng 25/11, tại TPHCM, báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025. Tuy mới ra đời, nhưng Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong và uy tín gần bảy thập kỷ của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong - giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, gắn bó mật thiết với sự phát triển của phong trào thể thao nước nhà.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, khẳng định giải đấu là dấu mốc mới trong hành trình mở rộng hệ sinh thái thể thao của báo Tiền Phong, đồng thời mang thông điệp lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tích cực tới cộng đồng.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, bày tỏ vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng Tiền Phong Marathon trong nhiều năm qua và đặc biệt hơn khi tiếp tục được đồng hành cùng báo với Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, đặc biệt trong lần đầu tiên giải được tổ chức tại TPHCM.

Tri ân các đơn vị đồng hành cùng Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên cùng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Trong phần hỏi đáp của buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Tiền Phong Half Marathon đánh dấu sự mở rộng phương thức tổ chức của báo Tiền Phong. Ban Tổ chức sẽ đánh giá lại toàn bộ quá trình tổ chức tại TPHCM năm nay để xem xét mở rộng cự ly từ 21 lên 42 km, đồng thời lựa chọn địa điểm phù hợp thông qua trao đổi với các đơn vị chuyên môn, nhà tài trợ và các địa phương.

Nhiều câu hỏi được các nhà báo và runner đặt ra với Ban tổ chức.

Về slogan “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon, nhấn mạnh: Không nên chỉ hiểu “xanh” theo nghĩa môi trường, dù lối sống xanh, tư duy xanh là xu thế của xã hội. Thông điệp của giải còn sâu hơn. “Trao” và “Nhận” không chỉ là cho cộng đồng mà quan trọng hơn là trao niềm tin cho chính mình, tạo nền tảng để mỗi cá nhân hình thành giá trị sống tốt đẹp. Khi mỗi người trở nên tích cực, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Dự buổi họp báo còn có các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - những đại sứ của Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Đại diện các đơn vị tài trợ Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Sự ra đời của Tiền Phong Half Marathon được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại, chuyên nghiệp cho cộng đồng runner, từ đó mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thể thao của báo Tiền Phong.

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên báo Tiền Phong tổ chức một giải chạy tại TPHCM. Vì vậy, Ban Tổ chức hiểu rằng “đi con đường mới” luôn có thể gặp khó khăn, thiếu sót. Ban Tổ chức mong tiếp tục nhận được sự góp ý, đồng hành và chia sẻ của cộng đồng để giải đấu ngày càng hoàn thiện.