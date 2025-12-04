Từ thương hiệu Tiền Phong Marathon đến Tiền Phong Half Marathon: Hành trình nối dài của sự tiên phong

TPO - Từ di sản bền bỉ của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài, báo Tiền Phong tiếp tục mở rộng cánh cửa hệ sinh thái thể thao với Tiền Phong Half Marathon ra mắt tại TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, nối dài tinh thần mở đường và khát vọng nâng tầm phong trào chạy bộ Việt Nam.

Trong gần bảy thập kỷ qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã trở thành biểu tượng của sức bền, tinh thần cống hiến và sự tiên phong trong thể thao Việt Nam. Mỗi năm, ở một vùng đất mới, giải đấu không chỉ tạo nên những cuộc đua chất lượng cao mà còn khơi dậy mạch nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Chính trên nền tảng di sản ấy, năm 2025, Tiền Phong Half Marathon ra mắt tại TPHCM, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hệ sinh thái thể thao báo Tiền Phong - một bước đi thể hiện khát vọng mở rộng, đổi mới và tiếp tục dẫn dắt phong trào chạy bộ Việt Nam.

Di sản Tiền Phong Marathon: Gần 70 năm bền bỉ viết nên bản sắc

Từ năm 1958, báo Tiền Phong đã đặt nền móng cho giải đấu chạy bộ lâu đời nhất Việt Nam. Khi chạy bộ còn là một môn thể thao ít người biết, giải vẫn miệt mài tồn tại, lớn lên qua từng cung đường, trở thành thử thách bản lĩnh cho nhiều thế hệ vận động viên.

Trên những đường chạy ấy, những tên tuổi vàng của điền kinh Việt Nam lần lượt trưởng thành và tỏa sáng. Từ thế hệ đầu với huyền thoại Bùi Lương, huấn luyện viên Hoàng Minh Phước, đến lớp kế cận như Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng, Đặng Thị Tèo, Trương Thanh Hằng… và thế hệ hiện nay gồm Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Trung Cường, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ. Mỗi vận động viên, mỗi bước chạy đều để lại dấu ấn riêng trên đường chạy Tiền Phong, làm giàu thêm truyền thống và khát vọng chinh phục của giải đấu lâu đời nhất Việt Nam.

Điều làm nên sức sống đặc biệt của giải, hơn cả những thành tích, chính là sự kiên định theo đuổi giá trị tiên phong. Báo Tiền Phong luôn biết cách đổi mới, sáng tạo, hơn hết là tìm kiếm những vùng đất giàu bản sắc để kiến tạo đường chạy, đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng, đồng giữ vững tiêu chuẩn tổ chức, dù phong trào chạy bộ phát triển nhanh đến mức nào.

Huyền thoại điền kinh Bùi Lương có nhiều năm gắn bó với Tiền Phong Marathon

Từ Ninh Bình (2017), Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk (2018), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ - 2019), đến những địa danh đặc biệt như đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi (2020), Pleiku - Gia Lai (cũ- 2021), Côn Đảo (2022), Lai Châu (2023), Phú Yên (2024) hay Quảng Trị (2025)… Tiền Phong đã đưa những bước chân runner đi khắp đất nước, khơi dậy mạch nguồn tự hào và tinh thần yêu nước qua từng cung đường.

Không chỉ là những chặng đua, đó còn là hành trình khám phá non sông, là lời mời gọi mỗi vận động viên hòa mình vào vẻ đẹp của Tổ quốc, cảm nhận nhịp đập của lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Ở mỗi điểm đến, giải chạy Tiền Phong đều thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, lan tỏa thông điệp đoàn kết và tinh thần vượt lên chính mình, những giá trị đã làm nên thương hiệu thể thao giàu truyền thống của báo Tiền Phong suốt gần bảy thập kỷ.

Trong bối cảnh hàng chục giải marathon xuất hiện mỗi năm, thương hiệu Tiền Phong vẫn giữ một vị trí riêng, bền bỉ, chuyên nghiệp và đầy sức nặng. Chính nền tảng ấy là bước đệm cho một chương mới: sự ra đời của Tiền Phong Half Marathon.

TPHCM: Nơi khởi đầu của một tầm nhìn mới

Sự kiện Tiền Phong Half Marathon ra mắt tại TPHCM không đơn thuần là việc chọn một địa điểm tổ chức. Đó là tuyên ngôn về tầm nhìn, về khát vọng mở rộng thương hiệu thể thao Tiền Phong đến nơi có phong trào chạy bộ sôi động bậc nhất cả nước.

TPHCM, đô thị hơn 14 triệu dân, là “chảo lửa” của các hoạt động cộng đồng, nơi mỗi buổi sáng sớm, hàng nghìn runner đã có mặt trên các tuyến đường trung tâm hay công viên để tập luyện. Không khí trẻ trung, năng động, đầy sức sống của thành phố này tương thích hoàn hảo với tinh thần đổi mới, tiên phong mà báo Tiền Phong theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Nguyễn Thị Oanh 9 lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon

Ngày hôm nay, khi chạy bộ đã trở thành một lối sống của người đô thị, thành phố mang tên Bác đang rất cần một giải đấu mang tính biểu tượng, vừa đủ chuyên nghiệp, vừa đủ gắn kết cộng đồng, vừa đủ tầm quốc gia để khẳng định vị thế của phong trào thể thao thành phố. Tiền Phong Half Marathon đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng ấy: một sân chơi quy mô lớn, giàu cảm xúc, hội tụ tinh thần “Tiền Phong” đặc trưng: chất lượng, bài bản và tử tế trong từng chi tiết tổ chức.

Ở đây, runner không chỉ chờ một đường chạy đẹp, mà còn kỳ vọng ở một giải đấu tạo ra không khí lễ hội thể thao thực sự, được truyền cảm hứng bởi tinh thần vượt lên chính mình, và được sống trong bầu năng lượng tích cực tràn đầy của cộng đồng chạy bộ. Với thành phố, giải đấu mở ra cơ hội mở rộng không gian thể thao công cộng, tạo sức hút du lịch - kinh tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đô thị hiện đại, khỏe khoắn, giàu văn hóa vận động.

Không quá khi nói rằng TPHCM chính là “độ cao mới” để thương hiệu Tiền Phong Half Marathon cất cánh. Và từ độ cao ấy, tầm nhìn của hệ sinh thái thể thao Tiền Phong sẽ còn tiếp tục mở rộng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.

Tiền Phong Half Marathon: Cánh cửa mở rộng hệ sinh thái thể thao Tiền Phong

Nếu Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài là chuẩn mực chuyên môn của điền kinh Việt Nam, thì Tiền Phong Half Marathon lại chứa đựng những giá trị gần gũi hơn với số đông runner. Đây là cự ly “đủ thách thức nhưng không quá xa vời”, là bước đệm hoàn hảo cho cả người mới lẫn những vận động viên phong trào muốn tiến xa hơn.

Sự xuất hiện của Tiền Phong Half Marathon cho thấy tầm nhìn rộng mở của báo Tiền Phong: Tạo dựng một chuỗi giải chạy đa tầng, trong đó các sự kiện bổ trợ lẫn nhau, tăng sức lan tỏa, thu hút nhiều nhóm runner hơn và tạo ra một vòng tròn phát triển bền vững.

Tiền Phong không chạy theo xu hướng thương mại hóa sự kiện, mà vẫn giữ triết lý quen thuộc: Đường chạy được chuẩn hóa, hệ thống ghi nhận thành tích áp dụng công nghệ hiện đại, công tác an toàn, y tế, điều phối được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Tất cả nhằm đảm bảo runner không chỉ thi đấu, mà thật sự được trải nghiệm một sự kiện thể thao có chất lượng cao.

Đặc biệt, với lợi thế là một trong những cơ quan báo chí lớn nhất cả nước, mỗi mùa giải của Tiền Phong không chỉ là cuộc đua tranh thành tích, mà còn là bệ phóng cho những câu chuyện truyền cảm hứng. Từ câu chuyện của những vận động viên phong trào vượt khó luyện tập đê trở thành ngôi sao hàng đầu, đến những runner trẻ lần đầu chinh phục, những gương mặt kiên trì trên hành trình tìm lại chính mình… tất cả sẽ trở thành chất liệu sống động để lan tỏa tinh thần “chạy vì một phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Một giải chạy chỉ tồn tại lâu dài khi nó chạm đến trái tim của người tham gia. Và Tiền Phong hiểu rằng các runner, với hành trình vượt lên chính mình, chính là “linh hồn” của mỗi mùa giải. Trong buổi sớm rực nắng, khi hàng nghìn runner cùng hướng về vạch xuất phát, mỗi người sẽ mang theo một câu chuyện riêng: khát vọng vượt giới hạn, quyết tâm chạm đến kỷ lục mới, hay đơn giản chỉ là niềm vui khi hòa vào một cộng đồng khỏe khoắn và giàu năng lượng. Tiền Phong Half Marathon sinh ra để nâng đỡ những cảm xúc ấy, để mỗi bước chạy đều có ý nghĩa, và mỗi VĐV đều cảm thấy mình thuộc về một hành trình lớn hơn.