Chỉ còn 7 ngày nữa siêu dự án Casino hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn sẽ khởi công

P.V

Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư sẽ khởi công vào ngày 19/12 tới đây.

Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn nằm trong nhóm các dự án có quy mô lớn mà Quảng Ninh đóng góp trong tổng số 245 dự án trên cả nước sẽ khởi công, khánh thành ngày 19/12 nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD và mô hình casino thí điểm cho người Việt, dự án này hiện thu hút sự chú ý đặc biệt khi chỉ còn 7 ngày nữa sẽ chính thức được khởi công.

casino-van-don-1.jpg

Ngày 15/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư và chỉ trong khoảng 4 tháng, Sun Group đã hoàn thiện các bước chuẩn bị để khởi công vào 19/12. Giới quan sát đánh giá tốc độ này là đáng chú ý đối với một dự án có quy mô hàng tỷ USD, đặc biệt khi tích hợp hạng mục casino thí điểm cho người Việt Nam yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Dự án có tổng diện tích lên đến 244,45 ha, được quy hoạch với mục tiêu xây dựng một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt), với các hoạt động chính: kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị, hội thảo, các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

casino-van-don-2.jpg

Ngoài điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động casino cao cấp, dự án còn có các hoạt động du lịch – nghỉ dưỡng – dịch vụ cũng được tích hợp để tạo thành một hệ sinh thái khép kín, hướng tới đối tượng khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước. Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ).

Sự tham gia của Sun Group cũng là yếu tố tạo được sự kỳ vọng lớn. Doanh nghiệp này đã đầu tư loạt công trình chiến lược tại Quảng Ninh như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, cùng các tổ hợp du lịch như Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh và Oakwood Halong. Chuỗi dự án đã góp phần định hình hạ tầng và năng lực đón khách cao cấp của tỉnh, tạo nền tảng để triển khai các dự án tỷ đô.

casino-van-don.jpg

Khi chính thức bước vào giai đoạn thi công, siêu tổ hợp casino tại Vân Đồn được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Vân Đồn, góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

