Dinh dưỡng: Chìa khóa giảm gánh nặng bệnh không lây nhiễm

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với việc lựa chọn loại nước uống phù hợp được xem là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Sáng 2-8, tại TP.HCM, Hội Dinh dưỡng Việt Nam phối hợp với Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) tổ chức Hội nghị Dinh dưỡng TP.HCM mở rộng lần thứ XIII năm 2025 với chủ đề “Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng”.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến dinh dưỡng trong kiểm soát béo phì, vai trò của nước và thực phẩm trong phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Béo phì gia tăng và có xu hướng trẻ hóa

GS-TS Nguyễn Thị Hợp, nguyên Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cho biết WHO đã cảnh báo lạm dụng đường trong chế biến thực phẩm có thể dẫn đến béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. GS-TS Hợp nhấn mạnh, không có một chế độ ăn lý tưởng cho tất cả mọi người, mà cần cá thể hóa dinh dưỡng theo độ tuổi, nghề nghiệp và môi trường sống. WHO cũng khuyến khích tăng cường rau củ quả, bổ sung Omega-3, vitamin D, vi chất từ thực phẩm tự nhiên, đồng thời hạn chế đường tinh luyện, bột xay sẵn và duy trì vận động thể lực phù hợp.

Nhằm ứng phó với thực trạng này, Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021–2030 đã đề ra 5 mục tiêu trọng tâm: hoàn thiện chính sách; cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em và thanh thiếu niên; kiểm soát béo phì; phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi dinh dưỡng lành mạnh.

Theo BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tich Hội Dinh dưỡng Việt Nam, tỷ lệ thừa cân, béo phì đang tăng nhanh và trẻ hóa toàn cầu, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng cao nhất. WHO thống kê năm 2024, có đến 39% người trưởng thành trên thế giới bị thừa cân. Béo phì hiện được xem là bệnh lý mạn tính, do tích mỡ dư thừa và gây nhiều hệ lụy sức khỏe, kinh tế. Việc điều trị cần dựa trên bốn trụ cột: thay đổi lối sống và dinh dưỡng, dùng thuốc, phẫu thuật và các phương pháp không phẫu thuật kết hợp.

Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đồng hành cùng hội nghị Dinh dưỡng TP.HCM mở rộng lần thứ XIII năm 2025. Ảnh: MM.

GS-TS Yasuhiko Toride (Đại học Quốc tế Tokyo) cho biết, Nhật Bản cũng đang đối mặt với gánh nặng kép khi người lớn béo phì tăng, trong khi người cao tuổi thiếu protein và nữ vị thành niên có xu hướng giảm cân quá mức. Ông nhận định: thay đổi hành vi ăn uống lành mạnh là giải pháp cốt lõi nhưng không dễ thực hiện.

Tại TP.HCM, PGS-TS Tăng Kim Hồng (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cảnh báo tỷ lệ thừa cân, béo phì ở thanh thiếu niên đang tăng nhanh và cần sớm hành động. Trong giai đoạn 2004–2024, tỷ lệ thừa cân và béo phì tăng lần lượt từ 13,8% và 2,3% lên 17% và 2,7%; trong khi tỷ lệ thiếu cân giảm mạnh từ 20,2% xuống còn 5,8%. Đặc biệt, tốc độ tăng thừa cân ở nam giới cao hơn nữ (tăng 143%). Theo PGS - TS Hồng, kiểm soát béo phì cần tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa thay đổi hành vi cá nhân với cải thiện môi trường sống, hướng đến giải pháp phòng ngừa phổ quát chứ không chỉ nhắm vào nhóm nguy cơ cao.

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và lựa chọn nước phù hợp

Trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm (BKLN) như tim mạch, đái tháo đường, béo phì... ngày càng gia tăng và trẻ hóa, việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và lựa chọn loại nước uống phù hợp đang trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo BS Diệp, dinh dưỡng không lành mạnh, mất cân đối là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng phát của các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, việc sử dụng nước đúng cách đóng vai trò quan trọng.

BS Diệp cho biết, nước không chỉ là yếu tố duy trì sự sống mà còn hỗ trợ tích cực trong kiểm soát các bệnh như tim mạch, huyết áp, chuyển hóa, sức khỏe làn da và hệ tuần hoàn. Loại nước sử dụng từ nguồn thiên nhiên hay nước đã qua xử lý và độ pH của nước đều có tác động nhất định đến sức khỏe.

Từ góc nhìn kỹ thuật, kỹ sư Phạm Ngọc Duy cho rằng kiểm soát chất lượng nước khoáng thiên nhiên không đơn thuần chỉ dừng lại ở khâu kiểm nghiệm sản phẩm cuối, mà cần giám sát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình sản xuất. Những tiêu chí quan trọng bao gồm: giàu khoáng chất tự nhiên, nguồn khai thác an toàn, duy trì sự ổn định và tinh khiết tự nhiên, cũng như đóng chai trực tiếp tại nguồn.

Về góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) cho biết, nhiều lợi ích của nước kiềm được ủng hộ như có hiệu quả hỗ trợ tình trạng tăng tiết dạ dày, cải thiện mật độ xương, giảm độ nhớt của máu…

Bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda sở hữu lợi ích “5 tốt”. Đầu tiên là nước khoáng sạch từ nguồn, được sản xuất và đóng chai trực tiếp tại nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh, trong vành đai bảo vệ rộng 35ha. Tiếp đến, độ kiềm tự nhiên hoàn hảo với pH 9,0 là một trong những đặc điểm nổi bật giúp trung hòa axit dạ dày dư thừa. Giữ trọn vi lượng khoáng quý với TDS = 100-400mg/l như H2SiO3, HCO3-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ ...

Ngoài ra, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda hỗ trợ vận chuyển dưỡng chất, là dung môi giúp hòa tan các vitamin, khoáng chất… trong cơ thể. Cuối cùng là hỗ trợ đào tải độc tố, là dung môi giúp tăng cường hiệu quả quá trình lọc và đào thải độc tố qua nước tiểu, mồ hôi và các con đường bài tiết khác.

“Với triết lý “Nguyên bản như Ngọc trong đá”, Vikoda tin rằng: Nguyên bản là giá trị tốt lành nhất.”- bà Nga chia sẻ.

Trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm tiếp tục là gánh nặng sức khỏe của toàn xã hội, các chuyên gia đều cho rằng cần có sự phối hợp liên ngành từ y tế, dinh dưỡng đến công nghệ và doanh nghiệp để nghiên cứu, sản xuất và phổ biến những sản phẩm thiết thực như nước khoáng kiềm thiên nhiên. Đó không chỉ là xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại, mà còn là chiến lược đầu tư cho một cộng đồng khỏe mạnh, bền vững hơn trong tương lai.