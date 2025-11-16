Đại tướng Phan Văn Giang: Quân đội luôn xác định hoàn thành tốt 3 chức năng lớn

TPO - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định hoàn thành tốt 3 chức năng lớn mà Bác Hồ kính yêu đã giao, trong đó có chức năng “đội quân công tác”.

Ngày 16/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Đông thuộc phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Đông.

Cùng tham dự có lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Quân khu 1, Bộ Tư lệnh 86, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Đó là chân lý lớn, là nền tảng tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, coi đó là nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đại đoàn kết không chỉ là sự gắn bó giữa các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, mà còn là sự liên kết giữa đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, là mối dây liên kết đại nghĩa của toàn dân tộc trong kỷ nguyên số, thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi người dân phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Tinh thần đó càng có ý nghĩa đặc biệt khi được lan tỏa trong ngày hội hôm nay - nơi mà tình làng, nghĩa xóm, sự đồng lòng của mỗi người dân là hiện thân sinh động của chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định hoàn thành tốt 3 chức năng lớn mà Bác Hồ kính yêu đã giao. Trong giai đoạn hiện nay, chức năng “đội quân công tác” càng thể hiện rõ bản chất “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ” của Quân đội ta.

“Ở đâu có khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh, ở đó có dấu chân cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội luôn chủ động đến với dân, không để dân phải tìm đến bộ đội, coi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là một mặt trận chiến đấu trong thời bình”, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác trao quà tặng các gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Linh Sơn.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, về với Thái Nguyên là trở về với vùng đất giàu truyền thống cách mạng anh hùng - "trái tim" của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Riêng phường Linh Sơn - vùng đất hiền hòa, nghĩa tình, nơi sinh thành, nuôi dưỡng nhiều thế hệ cách mạng, đang ngày càng khởi sắc, là điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đô thị văn minh. Tổ dân phố Đông đến nay không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tự lực, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng của nhân dân nơi đây.

Đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Linh Sơn trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ còn khó khăn, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đại đoàn kết không chỉ ở lời nói, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, việc làm thiết thực, qua từng con đường, ngôi nhà, trường học, công trình phúc lợi.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý việc phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi người dân Linh Sơn hãy là một “chiến sĩ trên mặt trận phát triển”, góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng ổn định cho phát triển bền vững.

Lãnh đạo Quân khu 1 tặng quà các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tổ dân phố Đông và phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).