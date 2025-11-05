Các tổ chức quần chúng góp phần xây dựng Binh chủng Công binh vững mạnh

TPO - Theo lãnh đạo Binh chủng Công binh, giai đoạn 2021-2025, các tổ chức quần chúng đã góp phần quan trọng xây dựng Binh chủng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh chủng ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025, với sự tham gia của 195 đại biểu thanh niên, phụ nữ và công đoàn trong toàn Binh chủng.

Tới dự hội nghị có lãnh đạo Binh chủng Công binh, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội và Ban Công đoàn Quốc phòng.

Theo Cục Chính trị Binh chủng Công binh, những năm qua, các tổ chức quần chúng trong Binh chủng đã có sự tiến bộ vững chắc, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Vị trí, vai trò của tổ chức quần chúng ngày càng được khẳng định; quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn được đảm bảo và phát huy.

Trước yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức biên chế, tổ chức quần chúng trong Binh chủng được củng cố, kiện toàn phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn đã trưởng thành về mọi mặt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, yêu ngành, yêu nghề, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh, nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, giai đoạn 2021-2025, các tổ chức quần chúng trong Binh chủng đã tổ chức tốt phong trào các thi đua “Thanh niên Binh chủng Công binh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; “Phụ nữ Binh chủng Công binh đoàn kết - trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường - Chính ủy Binh chủng Công binh, phát biểu tại hội nghị.

“Những kết quả đó khẳng định những đóng góp của các tổ chức quần chúng có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng xây dựng Binh chủng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh chủng ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường nói.

Trong thời gian tới, Chính ủy Binh chủng Công binh đề nghị các tổ chức quần chúng trong toàn Binh chủng khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức quần chúng cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, công đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung của đơn vị.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày của phụ nữ Binh chủng Công binh.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày về chuyển đổi số của thanh niên Binh chủng Công binh.

Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường cũng lưu ý, việc tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua của quần chúng phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động; đặc biệt việc tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên từng cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2025-2030, nhiệm vụ công tác quần chúng Binh chủng Công binh tập trung phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, tạo bước đột phá trong phong trào thi đua gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội, tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao.

Lãnh đạo Binh chủng Công binh, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội và Ban Công đoàn Quốc phòng tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.