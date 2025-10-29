Cán bộ Đoàn Binh chủng Tăng thiết giáp phải đủ mạnh, đủ tâm huyết

TPO - Đó là yêu cầu của lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp, đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2030 của Binh chủng.

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) giai đoạn 2022-2025, với sự tham gia của 110 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hơn 3 nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn Binh chủng.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thiện Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp; Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Theo Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp, giai đoạn 2022-2025, cán bộ, ĐVTN Binh chủng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng lần thứ X (2022-2027) đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tuổi trẻ Binh chủng đã xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A50 và A80; tham gia hội thi, hội thao toàn quân, quốc tế đạt kết quả cao; phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình, đề án.

Xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh xuất sắc, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Binh chủng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp, Ban Thanh niên Quân đội và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Giai đoạn 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Binh chủng Tăng thiết giáp đoàn kết, kiên định, xung kích, sáng tạo, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”, tuổi trẻ Binh chủng sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá: Xung kích nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; Nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý, rèn luyện ĐVTN; Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” gắn với chuyển đổi số.

Trong giai đoạn mới, tuổi trẻ Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xung kích thực hiện đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Kết quả huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên các mặt công tác...

Đại tá Nguyễn Thiện Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiện Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, khẳng định kết quả đạt được của tuổi trẻ Binh chủng trong thời gian qua là rất đáng tự hào. Những việc tốt, việc khó đã và đang thực hiện hằng ngày, hằng giờ tại tổ chức Đoàn các cấp đã trực tiếp góp phần tôn vinh và làm ngời sáng thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sĩ xe tăng trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Thiện Thanh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để phát huy các ưu điểm và đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, trong giai đoạn mới, Đại tá Nguyễn Thiện Thanh nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu xây dựng Binh chủng hiện đại vào năm 2030, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp hiện đại. Trong đó, cán bộ là gốc, thanh niên là lực lượng xung kích.

“Gốc của cán bộ Đoàn phải đạt được những tiêu chí, tiêu chuẩn gì, cách nào để có được đội ngũ cán bộ Đoàn trong Binh chủng đủ mạnh, đủ tâm huyết, trách nhiệm thực sự là người thủ lĩnh của thanh niên. Đây chính là nội dung rất quan trọng mà hội nghị cần làm cho tới, cho sâu sắc”, Đại tá Nguyễn Thiện Thanh lưu ý.

Đề cập đến các phẩm chất, năng lực của ĐVTN trong kỷ nguyên số, Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp cũng nhấn mạnh: “Việc bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm, trách nhiệm phải được thực hiện bằng những nội dung gì, cách làm ra sao. Nếu cứ làm dập khuôn như thời gian qua thì có hiệu quả không. Tôi nghĩ câu trả lời này không hề dễ trước sự tác động nhiều chiều, nhiều mặt đến thanh niên và công tác Đoàn hiện nay”, Đại tá Nguyễn Thiện Thanh nêu vấn đề.

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Thiện Thanh cũng đề cập tới việc tổ chức Đoàn cần quyết liệt đổi mới về hình thức hoạt động và cách thức tập hợp ĐVTN, tránh bị thụt lùi; tăng hiệu quả công tác phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn và các tổ chức quần chúng địa phương trong tình hình mới.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Đây là hội nghị được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lựa chọn làm trước rút kinh nghiệm ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.