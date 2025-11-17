Hành trình bền vững của Daikin: Từ ý thức tiên phong đến hành động vì tương lai xanh

Hưởng ứng mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam, ngành điều hòa không khí đang cho thấy những nỗ lực rõ rệt trong cải tiến công nghệ và dẫn dắt các hoạt động bảo vệ môi trường một cách thực tiễn. Trong đó, thương hiệu điều hòa không khí từ Nhật Bản Daikin đã và đang thể hiện vai trò chủ động, từ bước quản lý vòng đời sản phẩm, chia sẻ tri thức đến tích hợp công nghệ xanh.

Trách nhiệm bảo vệ tầng Ozone của doanh nghiệp điện lạnh

Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng Ozone (16/9) do Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức, Daikin Việt Nam đã tham gia trình bày các giải pháp của doanh nghiệp về vấn đề quản lý môi chất lạnh.

Trong ngành điện lạnh, môi chất lạnh (gas) là thành phần cốt lõi, nhưng cũng chính là tác nhân gây suy giảm tầng ozone nếu không được quản lý đúng cách. Với nội dung chuyên sâu về “Mở rộng hoạt động thu hồi, tái chế, tiêu huỷ môi chất lạnh tại Việt Nam”, Daikin Vietnam đã trình bày giải pháp thu hồi - tái chế - tiêu hủy môi chất lạnh, phù hợp Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone theo Nghị định thư Montreal. Doanh nghiệp nhấn mạnh trách nhiệm không chỉ dừng ở sản xuất thiết bị mới, mà phải quản lý trọn vòng đời môi chất lạnh, ngăn phát thải hàng triệu tấn CO₂, hướng tới kinh tế tuần hoàn và Net Zero. "Đồng hành cùng mục tiêu Net Zero của Việt Nam không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là một phần trong triết lý kinh doanh cốt lõi của Daikin. Chúng tôi tin rằng hành động hôm nay sẽ quyết định tương lai bền vững cho thế hệ mai sau", vị đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Để hiện thực hóa cam kết này, Daikin đã triển khai nhiều hành động thực tiễn. Cụ thể, trong năm 2024, khối Dịch vụ và Nhà máy Daikin Việt Nam đã thu hồi hơn 2500 kg môi chất lạnh các loại (R32, R410A, R22, R134A) và tiêu hủy hoàn toàn tại Nhà máy Thuận Thành, góp phần giảm phát thải 3.100 tấn CO2.

Tiếp tục trong năm 2025, Nhà máy và khối dịch vụ Daikin dự kiến thu hồi hơn 2100 kg môi chất lạnh, với mục tiêu tiêu huỷ 70% và tái chế 30% lượng thu hồi. Kế hoạch này dự kiến giúp giảm thiểu thêm 2.900 tấn CO2.

Như vậy, chỉ trong hai năm 2024-2025, nỗ lực của Daikin giúp giảm phát thải 6.000 tấn CO2 ra khí quyển, tương đương với lượng CO2 mà hơn 270.000 cây xanh trưởng thành hấp thụ trong một năm. Song song đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đào tạo, kết hợp với Bộ Nông nghiệp & Môi trường cấp chứng nhận thu hồi môi chất lạnh cho 233 kỹ thuật viên tính đến năm 2025 và dự kiến sẽ giới thiệu môi chất lạnh tái chế đến khách hàng vào năm 2026.

Chia sẻ giải pháp bền vững tại các diễn đàn quốc tế

Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp xây dựng chính sách, Daikin còn thể hiện vai trò dẫn dắt thông qua việc chia sẻ tri thức chuyên môn tại các diễn đàn lớn và đồng hành cùng các sáng kiến phát triển bền vững trong ngành xây dựng như tại Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2024 và 2025 - sự kiện thường niên do Bộ Xây dựng chủ trì mà Daikin Vietnam là đối tác đồng hành quen thuộc, thể hiện cam kết chung tay cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn xanh.

Đại diện Daikin Vietnam, ông Akihito Tanba - Phó Giám đốc phòng Quản lý Sản phẩm, phát biểu chia sẻ tại khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh năm 2025

Tại sự kiện Công trình xanh Việt Nam năm 2025, Daikin đã gây ấn tượng với việc hoàn tất xây dựng, đưa vào sử dụng tòa nhà Daikin Air Tower và vinh dự được trao chứng nhận LOTUS1 Platinum cho công trình này. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM giới thiệu các giải pháp trung hòa carbon với hệ thống AC-ECP tích hợp ERV, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero, qua đó được Bộ Xây dựng trao chứng nhận Doanh nghiệp Tiêu Biểu vì những đóng góp cho phát triển bền vững.

Những chia sẻ này mang giá trị thực tiễn cao cho thị trường, cung cấp giải pháp then chốt giúp các dự án đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các chứng chỉ xanh quốc tế và khẳng định năng lực biến tầm nhìn thành hiện thực của doanh nghiệp.

Hiện tòa nhà đã ứng dụng những công nghệ bền vững đầu bảng của tập đoàn. Điển hình là máy làm lạnh ly tâm trục từ làm mát bằng nước (HXE) sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R1234ze với chỉ số GWP cực thấp, kết hợp cùng hệ thống VRV 6X, giúp tăng hiệu quả năng lượng trung bình 7% so với các mẫu trước. Đặc biệt, giải pháp điều khiển iPlant Manager (IPM) ứng dụng AI và học máy để giám sát và tối ưu hóa hoạt động làm lạnh theo thời gian thực, tự động điều khiển toàn bộ hệ thống và tiết kiệm 10–30% năng lượng so với cách vận hành truyền thống.

Đại diện Daikin Vietnam vinh dự được trao chứng nhận LOTUS Platinum cho công trình tòa nhà Daikin Air Tower

Ngoài sự kiện Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam được tổ chức thường niên, doanh nghiệp cũng đóng vai trò dẫn dắt nổi bật trong một số diễn đàn khác như VIET INDUSTRY, CLEANFACT & RHVAC Vietnam 2025.

Trong tầm nhìn sắp tới, Daikin Vietnam đặt mục tiêu đạt được hai cột mốc tiếp theo: chứng nhận WELL2 và LEED3 ở hạng mức Platinum. Việc đạt được mục tiêu này sẽ thúc đẩy nâng tầm chuẩn mực xanh và bền vững trên thị trường, góp phần vào hành trình xây dựng một Việt Nam xanh – sạch – bền vững.

Hiện thực hóa cam kết xanh: Từ sản phẩm đột phá đến nhà máy Net Zero

Cam kết tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của doanh nghiệp được hiện thực hóa rõ nét qua các sản phẩm, trải dài từ dân dụng đến thương mại. Daikin là hãng đầu tiên giới thiệu dòng VRV 7s sử dụng R-32 và Chiller thế hệ mới dùng môi chất HFO, có chỉ số GWP thấp hơn tới 1.000 lần so với HFC. Những cải tiến này giúp các công trình thương mại tại Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn xanh quốc tế, đồng thời góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu suất vận hành.

Minh chứng nổi bật nhất cho cam kết xanh của Daikin chính là việc tiên phong chuyển đổi sang môi chất lạnh thế hệ mới R-32 – có chỉ số GWP chỉ bằng 1/3 so với các loại gas truyền thống. Không chỉ là đơn vị đầu tiên đưa R-32 vào Việt Nam từ năm 2014, Daikin còn tự nguyện không độc quyền sáng chế này từ 2019, khuyến khích toàn ngành cùng phát triển theo hướng bền vững. Hiện nay, 100% điều hòa dân dụng Inverter của Daikin Vietnam sử dụng R-32, đạt chuẩn năng suất năng lượng CSPF 5 sao (TCVN 7830:2021).

Bên cạnh đó, cam kết bền vững và bảo vệ môi trường được đưa lên mức cao nhất tại nhà máy Hưng Yên, nơi Daikin đặt mục tiêu đạt phát thải CO₂ bằng 0 vào năm 2030, sớm hơn 20 năm so với cam kết Net Zero quốc gia. Hiện nhà máy đã lắp đặt điện mặt trời đáp ứng 30% nhu cầu điện, và liên tục cải tiến quy trình theo triết lý Kaizen để giảm rò rỉ môi chất lạnh, tiết kiệm năng lượng.

Có thể thấy, cam kết vì một tương lai xanh của Daikin không phải là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược toàn diện, được hiện thực hóa từ những hành động tiên phong trong ngành, việc chia sẻ tri thức chuyên môn đến việc tích hợp công nghệ xanh vào từng sản phẩm. Bằng những bước đi nhất quán và có chiều sâu, doanh nghiệp đang đóng góp một cách thiết thực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng hành cùng quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.