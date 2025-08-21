Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội điều chỉnh nhiều tuyến buýt phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 21/8, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết, đơn vị vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị vận tải hành khách như xe buýt, đường sắt đô thị về việc dừng, điều chỉnh nhiều tuyến buýt để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất sự kiện A80.

Văn bản hỏa tốc của Tramoc cho biết, để phục vụ phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh ngày 2/9 trong đó có Lễ diễu binh, diễu hành (sự kiện A80), và buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất, Trung tâm Tramoc đề nghị các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung để phù hợp với phương án phân luồng của cơ quan chức năng.

170a-cat.jpg
Hà Nội dừng và điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến buýt phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 1 sự kiện A80. Ảnh: Anh Trọng.

Cụ thể, từ 11h ngày 21/8/2025 dừng hoạt 19 tuyến xe buýt kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 1. Các tuyến buýt dừng hoạt động bao gồm các tuyến có số hiệu: 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 09B, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, Eli, Citytour 02.

Trung tâm Tramoc thực hiện điều chỉnh lộ trình đối với 56 tuyến buýt – kể cả tuyến buýt nhanh BRT trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất.

Điều chỉnh điểm đầu cuối kết hợp điều chỉnh lộ trình với trên 20 tuyến buýt khác theo phương án phân luồng giao thông.

Đối với hai tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội, Trung tâm Tramoc đề nghị Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (đơn vị chủ quản) tổ chức kéo dài thời gian hoạt động cả hai tuyến đến 24h (kéo dài hoạt động thêm 2 giờ so với thông thường) với giãn cách 10 phút/lượt theo phương án chạy tàu đã thống nhất.

Trọng Đảng
#xe buýt #dừng hoạt động xe buýt #sự kiện a80 #tramoc #vthkcc #hành khách #metro

Xem thêm

Cùng chuyên mục