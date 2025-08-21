Hà Nội điều chỉnh nhiều tuyến buýt phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

TPO - Sáng 21/8, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết, đơn vị vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị vận tải hành khách như xe buýt, đường sắt đô thị về việc dừng, điều chỉnh nhiều tuyến buýt để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất sự kiện A80.

Văn bản hỏa tốc của Tramoc cho biết, để phục vụ phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh ngày 2/9 trong đó có Lễ diễu binh, diễu hành (sự kiện A80), và buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất, Trung tâm Tramoc đề nghị các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung để phù hợp với phương án phân luồng của cơ quan chức năng.

Hà Nội dừng và điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến buýt phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 1 sự kiện A80. Ảnh: Anh Trọng.

Cụ thể, từ 11h ngày 21/8/2025 dừng hoạt 19 tuyến xe buýt kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 1. Các tuyến buýt dừng hoạt động bao gồm các tuyến có số hiệu: 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 09B, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, Eli, Citytour 02.

Trung tâm Tramoc thực hiện điều chỉnh lộ trình đối với 56 tuyến buýt – kể cả tuyến buýt nhanh BRT trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất.

Điều chỉnh điểm đầu cuối kết hợp điều chỉnh lộ trình với trên 20 tuyến buýt khác theo phương án phân luồng giao thông.

Đối với hai tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội, Trung tâm Tramoc đề nghị Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (đơn vị chủ quản) tổ chức kéo dài thời gian hoạt động cả hai tuyến đến 24h (kéo dài hoạt động thêm 2 giờ so với thông thường) với giãn cách 10 phút/lượt theo phương án chạy tàu đã thống nhất.