Tin mới vụ tàu khách du lịch bị 'từ chối' cập cảng Cái Mép - Thị Vải

TPO - Theo thông tin mới nhất, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng về việc cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến thuộc khu vực này đến hết ngày 31/12 năm nay.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, ngày 16/10 đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng về việc cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến thuộc khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải tạm đến hết ngày 31/12 năm nay, nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp.

Trước đó, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạm dừng tiếp nhận tàu khách dẫn đến tàu Ovation of the Seas đưa 4.000 khách tới TPHCM đã phải chuyển hướng sang cập cảng Chân Mây (Huế).

Du thuyền cập cảng Thị Vải - Cái Mép năm 2023

Theo đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, quy hoạch khu bến cảng Cái Mép -Thị Vải hiện nay chỉ gồm các cảng hàng hóa, container, hàng rời và hàng lỏng/khí nhưng chưa có công năng đón tàu khách.

Trước đây, khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa sáp nhập vào TPHCM, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch khai thác tạm thời trong thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch. Sau khi rà soát lại, cơ quan quản lý đã nhận thấy việc bổ sung chức năng này vẫn chưa hoàn tất nên yêu cầu tạm dừng hoạt động đón tàu du lịch để đảm bảo đúng quy định.

Từ kiến nghị của Sở Du lịch TPHCM về một số khó khăn của các doanh nghiệp du lịch đang hoạt động tại khu vực này, cơ quan này đã báo cáo Bộ Xây dựng về việc phép khai thác tạm thời đến hết năm 2025. Các hoạt động đón khách này đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nhưng cũng cần đảm bảo các yêu cầu về khai thác tạm. Trong thời gian này, doanh nghiệp phải khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để cảng được hoạt động theo đúng quy định.

Du khách lên xe đi tour tại TPHCM.

Được biết, trong hai ngày 15 và 16/10, Sở Du lịch TPHCM đã tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp lữ hành và đại lý hàng hải quốc tế, giải trình về các khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đón tàu tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

Sở Du lịch TPHCM có báo cáo đến gửi Cảng vụ Hàng hải TPHCM và UBND TPHCM về việc đề xuất thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. Thời gian thí điểm giúp các đơn vị có thêm cơ sở hoàn thiện thủ tục bổ sung công năng theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý đánh giá thực tiễn, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành chính thức.

Sở Du lịch TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải và các cơ quan chức năng liên quan để công tác đón tàu khách quốc tế diễn ra thuận lợi, an toàn, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch đường biển.