Hàng không - Du lịch

Google News

Khánh Hòa duyệt đầu tư bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng tạo nên nền tảng vững chắc để Cam Ranh bứt phá trở thành một trung tâm kết nối du lịch, logistics mới của khu vực.

Ngày 1/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bến cảng khách quốc tế KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh).

Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh sẽ tiếp nhận được các tàu khách nội địa và quốc tế đến 225.000 GT (tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp tàu biển hiện nay) để đảm bảo phát triển đồng bộ, kết nối hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển đa dạng các loại hình giao thông kết nối nội địa và quốc tế.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận chuyển phục vụ đón trả khách tham quan du lịch, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng dịch vụ các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là đảm bảo điều kiện phát triển Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

ben-du-thuyen.jpg
Phối cảnh bến du thuyền.

Dự án có quy mô 148ha bao gồm cả phần đất và mặt nước, trong đó cầu cảng chính dài 420m, kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách 22.000m2 có kiến trúc hiện đại, công suất lớn, đáp ứng hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống luồng tàu và báo hiệu hàng hải được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khả năng vận hành an toàn, hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Từ bến du thuyền này, du khách chỉ mất 5 phút di chuyển ô tô để tiếp cận sân bay quốc tế Cam Ranh - nơi đang kết nối hơn 70 đường bay nội địa và quốc tế. Đồng thời, hệ thống giao thông đường bộ xung quanh đã hoàn thiện, kết nối dễ dàng với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và đường sắt xuyên Việt. Dự án được kỳ vọng tạo nên nền tảng vững chắc để Cam Ranh bứt phá trở thành một trung tâm kết nối du lịch, logistics mới của khu vực.

Theo ước tính, bến cảng có thể đón từ 300.000 - 500.000 lượt khách tàu biển mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD cho ngành du lịch, đồng thời kích hoạt chuỗi dịch vụ bán lẻ, vận tải, lưu trú và tạo ra hơn 7.000 việc làm tại địa phương.

Phùng Quang
#Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh #Công ty TNHH KN Cam Ranh #du lịch #tàu biển #Khánh Hòa

