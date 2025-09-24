Khách Việt tới Hồng Kông tăng mạnh

Trong cuộc gặp gỡ xúc tiến du lịch ngày 23/9 tại Hà Nội, bà Liew Chian Jia cho biết từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Hồng Kông đã đón hơn 39.000 lượt khách Việt Nam, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hồng Kông đối với du khách Việt. Năm 2024, khoảng 48.000 lượt khách Việt Nam tới Hồng Kông.

“Thông qua các chiến dịch tiếp thị được thiết kế riêng và những trải nghiệm du lịch sống động, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để ngày càng nhiều du khách Việt khám phá sự sôi động và đa dạng văn hóa của Hồng Kông”, bà Liew Chian Jia nói.

Bà Liew Chian Jia - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, Tổng cục Du lịch Hồng Kông, Trung Quốc - đánh giá cao tiềm năng của thị trường khách Việt Nam.

Đại diện Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) đã giới thiệu những điểm nhấn du lịch nổi bật trong năm nay, trong đó phải kể tới dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập Hong Kong Disneyland. Lễ hội “The Most Magical Party of All” kéo dài suốt một năm, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đặc sắc và khoảnh khắc khó quên. Ocean Park Hồng Kông mang đến sự kết hợp sôi động giữa các trò chơi mạo hiểm, trải nghiệm khám phá thế giới hoang dã và cảnh quan ấn tượng. Công viên thể thao Kai Tak là trung tâm thể thao và giải trí tầm cỡ quốc tế mới nhất của Hồng Kông đi vào vận hành từ tháng 4.

Đại diện HKTB cho rằng Hồng Kông tiếp tục khẳng định vị thế là “Thủ phủ sự kiện của châu Á”. Từ Tết Trung thu đến lễ đón giao thừa, thành phố luôn ngập tràn không khí lễ hội và các sự kiện văn hóa đặc sắc, bao gồm Múa rồng lửa Tai Hang, Lễ hội ẩm thực & rượu vang - Hong Kong Wine & Dine Festival, Hong Kong Winterfest, hay Triển lãm phim trường Cửu Long thành trại.

Hồng Kông hút du khách bằng chuỗi sự kiện, lễ hội trải dài cả năm.

Hồng Kông tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm MICE hàng đầu châu Á. Cẩm nang du lịch Hồng Kông gợi ý các đoàn MICE có thể khám phá hơn 100 ý tưởng độc đáo thuộc 5 chủ đề từ “Nghệ thuật & Văn hóa”, “Sức khỏe & Thiên nhiên”, “Dấu ấn đặc trưng Hồng Kông”. Đặc biệt ẩm thực Hồng Kông cũng là một trong những yếu tố hút khách, khi có tới 7 nhà hàng được xếp hạng 3 sao Michelin.

Nhiều du khách cho du lịch Hồng Kông cho biết, nơi đây giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, là nơi du khách có thể tìm thấy tất cả từ trải nghiệm sự hiện đại sôi động, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, lễ hội quanh năm đến những khoảnh khắc tĩnh lặng, yên bình.