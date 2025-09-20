Xây dựng Tây Bắc thành điểm du lịch đặc sắc, chuyên nghiệp, thân thiện

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc và TPHCM; Đại sứ các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các địa phương các nước Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Nga, Algeria, Pháp…
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Festival là hoạt động cấp khu vực, quy tụ nhiều chương trình văn hóa - du lịch đặc sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc mở rộng cùng TPHCM. Sự kiện góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch, đồng thời mang đến cho du khách thêm nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa vùng cao.
Phó Chủ tịch nước đề nghị các địa phương tập trung phát triển du lịch với phương châm: “Sản phẩm đặc sắc - dịch vụ chuyên nghiệp - thủ tục thuận tiện - giá cả cạnh tranh - môi trường sạch đẹp - điểm đến an toàn, thân thiện”.
Bà Xuân cũng kêu gọi các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Tây Bắc và TPHCM phát triển du lịch nhanh, bền vững. Doanh nghiệp trong và ngoài nước được khuyến khích khảo sát, đầu tư các dự án phù hợp, tạo động lực cho sự phát triển của vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định, Festival là cơ hội để các tỉnh hình thành hệ thống sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch đặc trưng, dựa trên bản sắc bản địa nhưng đủ sức vươn ra khu vực và quốc tế, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm nội địa.
Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật “Kết dải mây trời - Vươn mình Tây Bắc” được giới thiệu. Chương trình đưa khán giả vào hành trình dệt tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu, tái hiện tinh hoa văn hóa mở rộng hòa quyện cùng sức sống hiện đại của TPHCM. Các phần trình diễn “Dệt họa non ngàn - Âm vang bản sắc”, “Rực rỡ Tây Bắc” và “Tây Bắc vươn mình - Cất cánh cùng non sông” thể hiện khát vọng vươn lên, hội nhập mạnh mẽ của vùng đất này.
Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ.
Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025 diễn ra từ ngày 19 - 21/9, gồm nhiều hoạt động phong phú: Lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc” với những màn diễu hành, trình diễn dân ca, dân vũ, thêu dệt thổ cẩm, giã bánh dày; Hội nghị xúc tiến quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc - TPHCM; chương trình giao lưu nghệ thuật tại Quảng trường 7/5; triển lãm ảnh đẹp du lịch “Sắc màu Tây Bắc”; liên hoan ẩm thực giới thiệu đặc sản các dân tộc vùng cao…
Sự kiện còn có sự tham gia, giao lưu của các đoàn nghệ thuật, tổ chức quốc tế từ Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga… góp phần tạo dấu ấn hội nhập, quảng bá hình ảnh Tây Bắc giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.