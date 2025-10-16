Sở Du lịch TPHCM lên tiếng vụ 4.000 khách Hồng Kông không thể cập cảng

TPO - Trước việc tàu Ovation of the Seas chở 4.000 khách sẽ không được phép cập cảng Cái Mép - Thị Vải (TPHCM) trong ngày 18/10, Sở Du lịch TPHCM vừa liên tiếp có 2 công văn gửi Cảng vụ Hàng hải TPHCM và UBND TPHCM nhằm tìm hướng giải quyết.

Trong công văn gửi Cảng vụ Hàng hải TPHCM, Sở Du lịch TPHCM cho biết: Trong thời gian gần đây, số lượng tàu khách quốc tế đến khu vực Cái Mép - Thị Vải (thuộc TPHCM mới) ghi nhận xu hướng tăng. Cụ thể: trong năm 2024, khu vực đã đón 65 chuyến tàu với khoảng 287.000 lượt khách. Các tàu khách quốc tế này chủ yếu là tàu lớn, không thể tiếp cận các cảng trong nội đô TPHCM do hạn chế về hạ tầng giao thông thủy.

Trong khi đó, khu vực Cái Mép - Thị Vải hiện chưa có cảng chuyên dụng dành cho tàu khách quốc tế, buộc các tàu phải neo đậu tại các cảng container/tổng hợp. Tuy nhiên, các cảng này thường xuyên quá tải do ưu tiên phục vụ hoạt động xếp dỡ hàng hóa.

Du thuyền cập cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo Sở Du lịch TPHCM, việc tiếp nhận tàu khách không mang lại hiệu quả kinh tế cao, dẫn đến tình trạng các cảng không chủ động hoặc không sẵn sàng tiếp nhận tàu khách quốc tế. Thực tế này đã và đang gây khó khăn đáng kế cho các doanh nghiệp lữ hành và các hãng tàu biển quốc tế.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, trong giai đoạn 2018-2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Sở Du lịch tỉnh và Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hỗ trợ, yêu cầu các cảng bố trí, sắp xếp bến bãi phù hợp để tiếp nhận tàu khách quốc tế.

Sở Du lịch TPHCM đánh giá những nỗ lực này đã góp phần tích cực, thúc đẩy hoạt động du lịch đường biển khu vực phía Nam phát triển ổn định, hiệu quả trong thời gian qua.

Du thuyền trên sông Thị Vải, TPHCM.

Sở Du lịch TPHCM cho biết, theo quyết định của Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam về việc bổ sung công năng các cảng tại khu vực sông Cái Mép - Thị Vải để tiếp nhận tàu khách quốc tế, hiện nay các cơ quan chức năng đang hướng dẫn các cảng container/tổng hợp tại khu vực này thực hiện thủ tục bổ sung công năng theo quy định.

Việc hoàn tất thủ tục cần thời gian. Trong khi đó, từ nay đến hết năm dự kiến sẽ có 48 chuyến tàu với khoảng 180.000 lượt khách và đến hết năm 2026 đã có khoảng 118 chuyến tàu đăng ký cập cảng, với hơn 260.000 khách quốc tế.

Đội xe đón khách quốc tế từ du thuyền.

Sở Du lịch TPHCM đề nghị Cảng vụ Hàng hải TPHCM xem xét, tổng hợp và báo cáo Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam nghiên cứu, chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải trong thời gian từ nay tới hết năm 2026 trong khi chờ hoàn tất bổ sung công năng theo quy định. Giải pháp này nhằm hỗ trợ công tác du lịch trên địa bàn, đồng thời góp phần thu hút khách quốc tế đến TPHCM bằng đường biển, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch TPHCM.

Cũng trong ngày 16/10, Sở Du lịch TPHCM có công văn báo cáo UBND thành phố, đề xuất việc chỉ đạo các đơn vị Cảng vụ Hàng hải, Sở Xây dựng TPHCM và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ cho doanh nghiệp và xem xét, chấp thuận chủ trương tiếp tục cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải.