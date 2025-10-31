Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Y tế đối mặt nhiều điểm nghẽn trong hành trình số hóa

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thiếu hạ tầng, thiếu người, thiếu cơ chế là thực tế đang diễn ra khiến việc chuyển đổi số trong các bệnh viện gặp rất nhiều trở ngại. Các chuyên gia cho rằng, nếu không có dữ liệu dùng chung và chính sách đầu tư đặc thù, y tế công lập khó tạo đột phá thực chất.

Hệ thống chưa "nói chuyện" được với nhau

Tại diễn đàn về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh diễn ra ngày 31/10, TS.BS Vũ Trí Thanh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết hiện có nhiều điểm nghẽn trong hành trình số hóa y tế, từ cơ sở hạ tầng, nhân lực đến khả năng kết nối dữ liệu liên thông.

572807034-122105512281064985-3235304090538987706-n.jpg
TS.BS Vũ Trí Thanh chia sẻ thông tin tại Hội nghị khoa học công nghệ ngày 31/10

TS.BS Vũ Trí Thanh cho biết, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức được phép thí điểm hồ sơ bệnh án điện tử từ năm 2016 và là một trong những đơn vị tiên phong ở TPHCM thực hiện điều này. Tuy nhiên, việc triển khai không suôn sẻ bởi mỗi bệnh viện sử dụng một phần mềm và nền tảng khác nhau. “Hệ thống chưa thể "nói chuyện" được với nhau, khiến dữ liệu không liên thông, gây khó khăn trong việc tổng hợp, phân tích và chia sẻ thông tin giữa các cơ sở y tế” - ông nói.

Bệnh viện đã đầu tư mạnh về hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng trung tâm dữ liệu, phần mềm nội bộ và đội ngũ lập trình viên riêng. Tuy vậy, chi phí duy trì hệ thống luôn ở mức cao, trong khi giá dịch vụ y tế công chưa bao gồm phần chi cho công nghệ. “Không có cơ chế tài chính riêng, bệnh viện công rất khó đảm bảo nguồn lực để đầu tư lâu dài cho chuyển đổi số” - ông Thanh nói.

cong-nghe-2.jpg
Công nghệ số với ứng dụng AI đang mang lại những bước tiến vượt bậc trong điều trị cho người bệnh nhưng các bệnh viện lại gặp khó khăn khi triển khai số hóa

Trao đổi với Tiền Phong, ông Thanh cho biết, vấn đề nhân lực công nghệ đang là rào cản lớn. Những kỹ sư CNTT giỏi thường rời khu vực công để tìm cơ hội tốt hơn trong doanh nghiệp tư nhân. “Để giữ người, chúng tôi tạo môi trường sáng tạo, trao quyền chủ động và ghi nhận thành quả của họ. Nhờ vậy, đội ngũ kỹ sư trẻ đã cùng bệnh viện phát triển các ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có sản phẩm được báo cáo tại hội nghị quốc tế” - ông chia sẻ.

Đề cập đến hướng xây dựng dữ liệu lớn (Big Data), ông Thanh cho rằng cần thống nhất chuẩn ghi nhận thông tin và quy trình nhập liệu. “Khi dữ liệu đủ lớn và cập nhật theo thời gian thực, ngành y mới có thể ứng dụng AI để dự báo, điều hành và cải thiện chất lượng điều trị. Hiện dữ liệu y tế còn rời rạc, chủ yếu do từng chuyên ngành hoặc cơ sở tự xây dựng. Nếu không có bộ khung chung, ngành y tế sẽ khó hình thành Big Data thực thụ” - ông nói.

Bệnh viện phụ thuộc bên ngoài

BS CKII Võ Đức Chiến – Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, để xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn, hệ thống lưu trữ và bảo mật tương thích với quy định của Bộ Y tế, bệnh viện phải chi hàng chục tỷ đồng. "Trong khi đó, ngân sách cho CNTT lại không được tách riêng, khiến chúng tôi phải xoay xở trong quỹ hoạt động chuyên môn” - ông Chiến nói.

cong-nghe-1.jpg
Các bệnh viện đang rất cần những cơ chế tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Ông Chiến cũng cho hay, nhiều đơn vị phải thuê dịch vụ lưu trữ hoặc phần mềm bên ngoài vì không đủ điều kiện tự vận hành. Điều này tiềm ẩn rủi ro về bảo mật, đồng thời khiến bệnh viện bị động khi hệ thống gặp trục trặc. Ông Chiến kiến nghị cần có khung chi phí riêng cho hạ tầng CNTT trong cấu phần giá khám chữa bệnh, để các đơn vị có thể chủ động tái đầu tư, tránh tình trạng “xây xong rồi để đó”.

Theo BS.Huỳnh Ngọc Hớn – Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, phần lớn cán bộ CNTT hiện nay đều kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu, dẫn đến việc vận hành và bảo trì hệ thống còn phụ thuộc vào đơn vị bên ngoài. “Không thể yêu cầu bác sĩ vừa khám bệnh vừa lập trình phần mềm, nhưng cũng không thể trả lương cao để giữ kỹ sư CNTT giỏi. Đây là bài toán khó mà chưa có lời giải” - ông nói.

BS Hớn đề xuất ngành y cần phối hợp với các trường đại học để hình thành chương trình đào tạo kỹ sư y tế số – những người vừa nắm chuyên môn y học, vừa hiểu công nghệ. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố con người là then chốt trong mọi dự án chuyển đổi số: “Phần mềm chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng tin tưởng và thấy được lợi ích. Muốn vậy, lãnh đạo bệnh viện phải cam kết và dẫn dắt thay đổi từ bên trong”.

Vân Sơn
#Chuyển đổi số y tế #Hạ tầng công nghệ thông tin trong y tế #Thách thức về nhân lực công nghệ #Dữ liệu y tế liên thông và Big Data #Chính sách hỗ trợ ngành y tế số #Ứng dụng AI trong điều trị bệnh #Khó khăn trong đầu tư công nghệ y tế #Bảo mật dữ liệu y tế #Chuyển đổi số trong bệnh viện công lập #Vai trò của đào tạo kỹ sư y tế số

Xem thêm

Cùng chuyên mục