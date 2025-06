Đại tá Đỗ Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Chiều 12/6, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Cùng với quyết định điều động, Bộ trưởng Bộ Công an cũng giao quyền phụ trách Công an tỉnh Hòa Bình đối với Đại tá Trương Quang Hải-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Đỗ Thanh Bình trong suốt hơn 3 năm công tác tại địa phương. Trong vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đỗ Thanh Bình đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đại tá Đỗ Thanh Bình cũng được đánh giá là người có tư duy đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định cho nhân dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chúc mừng Đại tá Đỗ Thanh Bình nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tin tưởng ông sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Đại tá Đỗ Thanh Bình (SN 1976), quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông có học vị Tiến sĩ Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình năm 2022, ông từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân và ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật. Minh Đức