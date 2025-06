Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại An Giang

Tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ thông báo và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 12/6, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và đoàn công tác của Bộ đã đến dự Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh An Giang.

Cùng dự có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã công bố thông báo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao phụ trách Công an tỉnh An Giang đối với Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay Đại tá Lâm Phước Nguyên, cho đến khi có Giám đốc mới.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ cũng thông báo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, các đồng chí Đại tá: Lâm Phước Nguyên, Lê Phú Thạnh và Nguyễn Thế Hải được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mọi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Đại tá Lâm Phước Nguyên, Đại tá Lê Phú Thạnh và Đại tá Nguyễn Thế Hải ở cương vị công tác mới cần khắc phục khó khăn trong công tác, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.