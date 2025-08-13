Hà Tĩnh: Khống chế người đàn ông cầm dao đe dọa người đi đường

TPO - Một người đàn ông 39 tuổi ở Hà Tĩnh có biểu hiện bệnh tâm thần, tinh thần không ổn định đã cầm dao chửi bới, đe dọa nhiều người đi đường gây hoang mang. Công an sở tại đã vận động, thuyết phục, khống chế đối tượng.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khống chế thành công một người đàn ông có biểu hiện tinh thần không ổn định, cầm dao chửi bới, đe dọa gây hoảng loạn cho người dân.

Công an phối hợp với gia đình đưa người đàn ông nói trên đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị.

Theo công an địa phương, khoảng 17h30 ngày 12/8, H.A.D. (SN 1986, trú thôn Yên Sơn, xã Kỳ Anh) có biểu hiện bệnh tâm thần, tinh thần không ổn định đã cầm theo một con dao tự chế dài khoảng 35cm rồi chửi bới, đe dọa người thân và người đi đường. Sự việc khiến nhiều người sợ hãi, giao thông qua khu vực bị cản trở.

Từ tin báo, Công an xã Kỳ Anh phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục, gây phân tán sự chú ý và làm dịu sự quá khích của D..

Sau khoảng một giờ, lực lượng công an đã tước dao, khống chế được D., bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt và người dân xung quanh.

Công an xã Kỳ Anh cũng đã phối hợp với gia đình đưa người đàn ông nói trên đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị nhằm loại trừ nguy cơ gây mất an toàn cho cộng đồng.