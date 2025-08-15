Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Sự thật kinh hoàng về nguyên nhân tử vong của cụ bà 80 tuổi

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cụ bà nằm tử vong trên ghế, ban đầu người thân nghĩ do đột quỵ, nhưng khi xem lại camera thì phát hiện bị giết hại.

Chiều 15/8, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cụ bà tử vong trong quán cơm, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tại quán cơm P.Y trên đường ĐT.747 (phường Tân Uyên, TPHCM), cụ bà 80 tuổi được phát hiện tử vong trên ghế.

bd-2.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường

Thời điểm mới phát hiện, người thân nghĩ nạn nhân có thể tử vong do đột quỵ khi đang nằm trên ghế. Tuy nhiên, sau khi xem lại camera an ninh trong nhà, họ phát hiện cụ bà tử vong do sát hại.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi cụ bà đang nằm trên ghế thì một người đàn ông xuất hiện từ phía sau lưng. Người đàn ông dùng vật giống gối bông, áp vào vùng mặt cụ bà.

Nạn nhân vùng vẫy cho đến khi không còn nhúc nhích, nghi phạm trốn khỏi hiện trường.

01.png
Cụ bà nằm trên ghế trước khi bị sát hại
02.png
Người đàn ông dùng vật giống gối bông, áp sát mặt cụ bà cho đến khi nạn nhân tử vong

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Uyên nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#cụ bà #tử vong #đột quỵ #nghi phạm #Tân Uyên #TPHCM #ĐT.747 #quán cơm

Xem thêm

Cùng chuyên mục