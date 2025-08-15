Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tin mới vụ người đàn ông tử vong trong cabin xe đầu kéo ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ông L.H.Đ trèo lên cabin xe đầu kéo rồi châm lửa tự thiêu sau khi dùng dao đâm trọng thương 2 người.

Ngày 15/8, Công an TPHCM đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong cabin xe đầu kéo cháy đen trên đường.

Nạn nhân được xác định là ông L.H.Đ. (49 tuổi, quê Cần Thơ). Hai người bị thương, đang điều trị tại bệnh viện là ông N.N.T. (quê Thanh Hóa) và bà H.T.B.T. (quê Cần Thơ).

Trước đó vào trưa 14/8, ông L.H.Đ. đi đến đường D3, phường Bình Dương, TPHCM. Tại đây, ông Đ. chặn xe đầu kéo container do ông N.N.T. điều khiển. Lúc này trên xe còn có bà H.T.B.T.

bd-1.jpg
Nghi phạm trèo lên xe của tình địch rồi châm lửa đốt

Ông Đ. sau đó dùng dao đâm liên tiếp ông N.N.T. và bà H.T.B.T. Sau khi gây án, ông Đ. trèo lên cabin xe đầu kéo rồi châm lửa đốt dẫn đến tử vong.

Ông N.N.T. và bà H.T.B.T được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguồn tin cho hay, sự việc bắt nguồn từ ghen tuông. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 14/8, người dân thấy một xe đầu kéo bị cháy nên tới kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện có người tử vong trong cabin xe nên trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Dương nhanh chóng đến hiện trường điều tra làm rõ.

Hương Chi
#vụ việc xe đầu kéo cháy TPHCM #nguyên nhân tự thiêu trong cabin xe #nạn nhân tử vong trong vụ án mạng #ông L.H.Đ. tự thiêu #truy tìm thủ phạm vụ đâm chém và cháy xe #xác định danh tính nạn nhân #nguyên nhân ghen tuông dẫn đến án mạng #bệnh viện cấp cứu nạn nhân bị thương #điều tra vụ án mạng TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục