Hà Nội sẽ mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee

TPO - Hà Nội sẽ thí điểm mở “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên sàn thương mại điện tử Shopee. Dự kiến, trên 60% sản phẩm OCOP thuộc nhiều nhóm hàng sẽ được đưa lên sàn, ngoại trừ nông - thủy sản tươi sống.

Ngày 23/9, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” thúc đẩy tăng trưởng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của thành phố Hà Nội. Đây được xem là một trong những giải pháp đột phá để hiện thực hóa mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thí điểm mở “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên sàn thương mại điện tử Shopee, tập trung giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm thế mạnh của thành phố. Dự kiến, trên 60% sản phẩm OCOP thuộc nhiều nhóm hàng sẽ được đưa lên sàn, ngoại trừ nông – thủy sản tươi sống. Việc mở gian hàng hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Các nghệ sĩ hỗ trợ bán livestream các sản phẩm OCOP của Hà Nội. Ảnh minh họa

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia sẽ phải ứng dụng các công nghệ số trong vận hành, từ chữ ký số, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo minh bạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Thành phố cũng thực hiện công tác đào tạo kỹ năng kinh doanh số, thương mại điện tử, marketing trực tuyến, ứng dụng AI trong bán hàng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Người bán sẽ được hướng dẫn vận hành gian hàng, thiết lập thanh toán trực tuyến, cũng như khai thác các công cụ chăm sóc khách hàng.

Song song với đó, Hà Nội phối hợp Shopee triển khai nhiều chương trình truyền thông, xúc tiến thương mại và khuyến mại trực tuyến để khuyến khích người dân mua sắm, đồng thời lan tỏa hình ảnh sản phẩm Thủ đô tới khách hàng cả trong và ngoài nước.

Kế hoạch đưa ra lộ trình giai đoạn 2026-2030, chương trình sẽ được mở rộng ra các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và mạng xã hội phổ biến. Thành phố đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP và 50% cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác có mặt trên “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội”.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ kết nối với các tỉnh trong Vùng Thủ đô để hình thành “Gian hàng sản phẩm Vùng Thủ đô”, qua đó phát triển thị trường chung, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương và thúc đẩy xuất khẩu.