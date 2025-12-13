Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá bạc bất ngờ lao dốc, giá vàng vọt tăng mạnh

Hồng Nhung

TPO - Thị trường kim loại quý toàn cầu ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần, giá vàng tiếp tục đi lên, chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần, trong khi giá bạc quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3%, đạt 4.293,43 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,4%, chốt phiên ở 4.328,3 USD/ounce.

Trái ngược với vàng, sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, giá bạc giao ngay đã giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày 13/12, xuống còn 61,7 USD/ounce. Trước đó, kim loại này từng vọt lên 64,64 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh đà tăng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua.

Điều này diễn ra trong bối cảnh đồng USD ổn định trở lại sau chuỗi phiên suy yếu. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tạo áp lực lên giá bạc.

gold-and-silver-1-1200x768-11zon-1.jpg
Giá vàng tiếp tục đi lên, chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần, trong khi giá bạc quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời. Ảnh: India Today.

Theo ông Bart Melek - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, thị trường đang bước vào giai đoạn “giải tỏa đà tăng”, khi hoạt động chốt lời kết hợp với việc USD nhích lên đã gây sức ép giảm giá.

Dù điều chỉnh trong ngắn hạn, giá bạc vẫn ghi nhận mức tăng gần 5% trong tuần và tăng tới 112% kể từ đầu năm. Đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi nguồn cung tồn kho thắt chặt, nhu cầu công nghiệp duy trì ổn định và việc bạc được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, một số tổ chức cảnh báo mức tăng hiện tại đã trở nên quá nhanh, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, dù triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp dự kiến tiếp tục tăng.

Ông Bart Melek cho biết dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức khoảng 4.213 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạch kim tăng 2,6%, lên 1.740,05 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 9/2011, trong khi palladium tăng 0,9%, đạt 1.497,21 USD/ounce. Cả hai kim loại này đều hướng tới một tuần tăng giá, cho thấy xu hướng tích cực lan tỏa trên thị trường kim loại quý.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #giá vàng thế giới #giá vàng thế giới tăng #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục