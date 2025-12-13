Giá bạc bất ngờ lao dốc, giá vàng vọt tăng mạnh

TPO - Thị trường kim loại quý toàn cầu ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần, giá vàng tiếp tục đi lên, chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần, trong khi giá bạc quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3%, đạt 4.293,43 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,4%, chốt phiên ở 4.328,3 USD/ounce.

Trái ngược với vàng, sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, giá bạc giao ngay đã giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày 13/12, xuống còn 61,7 USD/ounce. Trước đó, kim loại này từng vọt lên 64,64 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh đà tăng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua.

Điều này diễn ra trong bối cảnh đồng USD ổn định trở lại sau chuỗi phiên suy yếu. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tạo áp lực lên giá bạc.

Giá vàng tiếp tục đi lên, chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần, trong khi giá bạc quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời. Ảnh: India Today.

Theo ông Bart Melek - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, thị trường đang bước vào giai đoạn “giải tỏa đà tăng”, khi hoạt động chốt lời kết hợp với việc USD nhích lên đã gây sức ép giảm giá.

Dù điều chỉnh trong ngắn hạn, giá bạc vẫn ghi nhận mức tăng gần 5% trong tuần và tăng tới 112% kể từ đầu năm. Đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi nguồn cung tồn kho thắt chặt, nhu cầu công nghiệp duy trì ổn định và việc bạc được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, một số tổ chức cảnh báo mức tăng hiện tại đã trở nên quá nhanh, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, dù triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp dự kiến tiếp tục tăng.

Ông Bart Melek cho biết dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức khoảng 4.213 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạch kim tăng 2,6%, lên 1.740,05 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 9/2011, trong khi palladium tăng 0,9%, đạt 1.497,21 USD/ounce. Cả hai kim loại này đều hướng tới một tuần tăng giá, cho thấy xu hướng tích cực lan tỏa trên thị trường kim loại quý.